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Номер извещения
ГП939158
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лекарственных препаратов для ветеринарного применения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624829, Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопышминское, Ильича, 8
Почтовый адрес
624829, Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопышминское, Ильича, 8
Контактный телефон
+7 34373 9-94-40
Факс
Адрес электронной почты
vip.fauziya@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Фаузия Ильясовна
Место рассмотрения предложений
Сухоложский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ветеринарных препаратов антибиотиков.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 13:00 GMT +303.04.2019 13:0003.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ветеринарных препаратов антибиотиков.Сухоложский район
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 13:0003.04.2019 13:0003.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939158Дата и время вскрытия заявок Поставка ветеринарных препаратов антибиотиков.Сухоложский район
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 13:0005.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939158Подведение итогов не позднее Поставка ветеринарных препаратов антибиотиков.Сухоложский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ветеринарных препаратов антибиотиков.
Начальная цена
698 580,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
624829, Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопышминское, Ильича, 8
21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11340
Поставка ветеринарных препаратов лекарственные растворы, вакцины, сыворотки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 13:00 GMT +303.04.2019 13:0003.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ветеринарных препаратов лекарственные растворы, вакцины, сыворотки.Сухоложский район
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 13:0003.04.2019 13:0003.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939158Дата и время вскрытия заявок Поставка ветеринарных препаратов лекарственные растворы, вакцины, сыворотки.Сухоложский район
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 13:0005.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939158Подведение итогов не позднее Поставка ветеринарных препаратов лекарственные растворы, вакцины, сыворотки.Сухоложский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ветеринарных препаратов лекарственные растворы, вакцины, сыворотки.
Начальная цена
185 111,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
624829, Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопышминское, Ильича, 8
21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3530
Поставка ветеринарных препаратов витамины, гормональные.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 13:00 GMT +303.04.2019 13:0003.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ветеринарных препаратов витамины, гормональные.Сухоложский район
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 13:0003.04.2019 13:0003.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939158Дата и время вскрытия заявок Поставка ветеринарных препаратов витамины, гормональные.Сухоложский район
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 13:0005.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939158Подведение итогов не позднее Поставка ветеринарных препаратов витамины, гормональные.Сухоложский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ветеринарных препаратов витамины, гормональные.
Начальная цена
634 079,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
624829, Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопышминское, Ильича, 8
21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6212
Поставка ветеринарных препаратов дезинфицирующие средства и хозяйственные товары.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 13:00 GMT +303.04.2019 13:0003.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ветеринарных препаратов дезинфицирующие средства и хозяйственные товары.Сухоложский район
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 13:0003.04.2019 13:0003.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939158Дата и время вскрытия заявок Поставка ветеринарных препаратов дезинфицирующие средства и хозяйственные товары.Сухоложский район
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 13:0005.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939158Подведение итогов не позднее Поставка ветеринарных препаратов дезинфицирующие средства и хозяйственные товары.Сухоложский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ветеринарных препаратов дезинфицирующие средства и хозяйственные товары.
Начальная цена
187 093,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
624829, Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопышминское, Ильича, 8
22.19
21
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2639
Поставка дезинфицирующих средств для промывки молочного оборудования.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 13:00 GMT +303.04.2019 13:0003.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дезинфицирующих средств для промывки молочного оборудования.Сухоложский район
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 13:0003.04.2019 13:0003.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939158Дата и время вскрытия заявок Поставка дезинфицирующих средств для промывки молочного оборудования.Сухоложский район
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 13:0005.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939158Подведение итогов не позднее Поставка дезинфицирующих средств для промывки молочного оборудования.Сухоложский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дезинфицирующих средств для промывки молочного оборудования.
Начальная цена
135 412,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
624829, Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопышминское, Ильича, 8
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3170
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