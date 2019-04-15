Открытый конкурса в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на выполнение подрядных работ по Поиску мест повреждений кабельных линий для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (ВК-021-19).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907706501 Уникальный номер закупки ВК-021-20 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурса в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на выполнение подрядных работ по Поиску мест повреждений кабельных линий для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (ВК-021-19). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Конкурсная документация

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