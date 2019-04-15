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Номер извещения
31907706501
Уникальный номер закупки
ВК-021-20
Наименование закупки
Открытый конкурса в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на выполнение подрядных работ по Поиску мест повреждений кабельных линий для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (ВК-021-19).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 12:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-53 доб. 1153
Факс
--
Адрес электронной почты
e.zazulina@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зазулина Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
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Подрядные работы по поиску мест повреждений кабельных линий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 12:00 GMT +315.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907706501Дата и время окончания срока приема заявок Подрядные работы по поиску мест повреждений кабельных линийПетрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 12:00GMT +315.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907706501Дата и время вскрытия заявок Подрядные работы по поиску мест повреждений кабельных линийПетрозаводск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.201923.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907706501Дата окончания срока рассмотрения заявок Подрядные работы по поиску мест повреждений кабельных линийПетрозаводск
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 15:0025.04.2019 15:0025.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907706501Подведение итогов не позднее Подрядные работы по поиску мест повреждений кабельных линийПетрозаводск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подрядные работы по поиску мест повреждений кабельных линий
Начальная цена
120 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с конкурсной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
71.20.13.000
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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