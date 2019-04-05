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Номер извещения
ГП939156
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4169
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
ale.smirnova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Алёна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 11:40 GMT +305.04.2019 11:4005.04.2019 11:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939156Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 11:4005.04.2019 11:4005.04.2019 11:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939156Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»Москва
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 12:0019.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939156Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.04.201919.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939156Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Аренда нежилого помещения с момента подписания договора в течение 11 месяцев
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСПРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
68.20.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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