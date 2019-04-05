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    Главная / Торги / Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»

    Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 11:4005.04.2019 11:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939156Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939156

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4169

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 11:40 GMT +305.04.2019 11:4005.04.2019 11:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939156Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 11:4005.04.2019 11:4005.04.2019 11:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939156Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.04.2019 12:0019.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939156Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939156Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСП, для организации ремонтно-механической мастерской для нужд ООО «ГАС»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Аренда нежилого помещения с момента подписания договора в течение 11 месяцев

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Республика Саха (Якутия), Чаяндинское НГКМ, ВЗиС ПСПРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    68.20.12

    Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда нежилого помещения для организации ремонтно-механической мастерской"

    Кол-во: 1

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