Открытый аукцион на повышение, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества - части здания площадью 78,4 кв. м, находящейся в нежилом здании (непрофильный актив "Корпус № 124Б"), кадастровый номер 50:10:0010207:206 по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 24