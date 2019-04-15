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Номер извещения
31907706021
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключения договора поставки ГСМ через АЗС по Красноярскому краю
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 11:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 391 223-12-43 доб. 3912231243
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катцына Оксана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка гсм по талонам через АЗС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 19:00 GMT +315.04.2019 19:0015.04.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907706021Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гсм по талонам через АЗСКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 11:00GMT +316.04.2019 11:0016.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907706021Дата и время вскрытия заявок Поставка гсм по талонам через АЗСКрасноярск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.04.201917.04.2019 06:0017.04.2019 06:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907706021Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка гсм по талонам через АЗСКрасноярск
Подведение итогов не позднее
17.04.2019 06:0017.04.2019 06:0017.04.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907706021Подведение итогов не позднее Поставка гсм по талонам через АЗСКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гсм по талонам через АЗС
Начальная цена
2 196 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
(бензин АИ-92-13 000л., АИ-95- 3000л., ДТ (зимнее, летнее-30000л.)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Красноярский крайРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
19.20.21.130
46.71.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30000
Кол-во: 13000
Кол-во: 3000
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