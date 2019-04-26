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Номер извещения
ГП939149
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер № 73-Т-2019 на разработку технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР газоперекачивающего агрегата (ГПА) для объекта "Компрессорная станция", расположенного на стройке "Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.03.2019 11:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3353
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Nataliya.Barabash@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барабаш Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР газоперекачивающего агрегата (ГПА) для объекта "Компрессорная станция", расположенного на стройке "Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2019 21:00 GMT +326.04.2019 21:0026.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939149Дата и время окончания срока приема заявок Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР газоперекачивающего агрегата (ГПА) для объекта "Компрессорная станция", расположенного на стройке "Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2019 21:0026.04.2019 21:0026.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939149Дата и время вскрытия заявок Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР газоперекачивающего агрегата (ГПА) для объекта "Компрессорная станция", расположенного на стройке "Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 16:0013.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939149Подведение итогов не позднее Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР газоперекачивающего агрегата (ГПА) для объекта "Компрессорная станция", расположенного на стройке "Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения"Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.03.202013.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939149Подведение итогов не позднее Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР газоперекачивающего агрегата (ГПА) для объекта "Компрессорная станция", расположенного на стройке "Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР газоперекачивающего агрегата (ГПА) для объекта "Компрессорная станция", расположенного на стройке "Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Заказной спецификацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Заказной спецификациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
28
06.2
Документация лота
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