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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку компьютерного оборудования для ГК РИМЕРА. ПЕРЕТОРЖКА

    Открытый запрос предложений на поставку компьютерного оборудования для ГК РИМЕРА. ПЕРЕТОРЖКА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939150Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку компьютерного оборудования для ГК РИМЕРА.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939150

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку компьютерного оборудования для ГК РИМЕРА. ПЕРЕТОРЖКА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 11:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка на участие в закупке

    Заявка на аккредитацию участника

    Анккета поставщика

    Извещение

    Техническое задание

    Шаблон коммерческого предложения

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество РИМЕРА
    Все закупки и тендеры АО РИМЕРА

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40

    Контактный телефон

    +7 495 981-01-01 доб. 0

    Факс

    +7 495 981-01-20

    Адрес электронной почты

    irina.morgacheva@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Моргачева Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений на поставку компьютерного оборудования для ГК РИМЕРА.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939150Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку компьютерного оборудования для ГК РИМЕРА.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений на поставку компьютерного оборудования для ГК РИМЕРА.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество РИМЕРА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Microsoft Windows Server Standard 2019 64Bit 24 Core"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "HPE DL360 Gen10 Support"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "HPE 5Y Foundation Care NBD SVC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "HPE iLO Advanced Electronic License with 3yr Support on iLO Licensed Features"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Factory Integrated"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Factory Integrated"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Factory Integrated"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 145mm Cable Kit"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Factory Integrated"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 (8 External Lanes/4GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Factory Integrated"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Factory Integrated"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Factory Integrated"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "HPE DL360 Gen10 2SFF SAS/SATA Backplane Kit"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Factory Integrated"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Factory Integrated"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Gold 5118 (2.3GHz/12-core/105W) Processor Kit"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Gold 5118 (2.3GHz/12-core/105W) FIO Processor Kit"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Блок распределения питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Модель памяти"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Процессор в комплекте с радиатором"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Сервер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Жесткий диск"

    Кол-во: 7

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