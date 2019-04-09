www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907710581
Уникальный номер закупки
023-У/2019
Наименование закупки
на право заключения договора на оказание услуг по разработке проектов нормативов предельно допустимых выбросов (023-У/2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 17:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38
Почтовый адрес
308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38
Контактный телефон
+7 4722 23-51-56
Факс
+7 4722 34-08-58
Адрес электронной почты
SGoncharov@beloblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончаров Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Белгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по разработке документации (7502)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 12:00 GMT +309.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907710581Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке документации (7502) Белгород
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 12:0009.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907710581Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке документации (7502) Белгород
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 10:0012.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907710581Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке документации (7502) Белгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке документации (7502)
Начальная цена
3 198 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
Адрес местонахождения
308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38
71.20
71.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.