Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Авансовый платеж в размере 20% стоимости товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления счета. Окончательный расчет в размере 80% стоимости товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи товара на складе Покупателя, подтверждаемого товарной накладной. Днем исполнения обязательства Покупателя по оплате товара считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.