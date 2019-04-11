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Номер извещения
31907705576
Уникальный номер закупки
48_ГПТЭ/2019
Наименование закупки
на право заключения договора на оказание юридических услуг по представлению и защите его законных интересов в судебных органах и публично-властных образованиях по спорам, вытекающим из хозяйственной деятельности АО «Газпром теплоэнерго»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос лучших условий
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Контактный телефон
+7 812 207-01-05 доб. 2341
Факс
--
Адрес электронной почты
chudaev.bp@gpte.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чудаев Борис Павлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание юридических услуг по представлению и защите его законных интересов в судебных органах и публично-властных образованиях по спорам, вытекающим из хозяйственной деятельности АО «Газпром теплоэнерго»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2019 10:00 GMT +311.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907705576Дата и время окончания срока приема заявок Оказание юридических услуг по представлению и защите его законных интересов в судебных органах и публично-властных образованиях по спорам, вытекающим из хозяйственной деятельности АО «Газпром теплоэнерго»Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2019 10:0011.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907705576Дата и время вскрытия заявок Оказание юридических услуг по представлению и защите его законных интересов в судебных органах и публично-властных образованиях по спорам, вытекающим из хозяйственной деятельности АО «Газпром теплоэнерго»Москва
Подведение итогов не позднее
30.07.2019 17:0030.07.2019 17:0030.07.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907705576Подведение итогов не позднее Оказание юридических услуг по представлению и защите его законных интересов в судебных органах и публично-властных образованиях по спорам, вытекающим из хозяйственной деятельности АО «Газпром теплоэнерго»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.07.201930.07.2019 17:0030.07.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907705576Подведение итогов не позднее Оказание юридических услуг по представлению и защите его законных интересов в судебных органах и публично-властных образованиях по спорам, вытекающим из хозяйственной деятельности АО «Газпром теплоэнерго»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание юридических услуг по представлению и защите его законных интересов в судебных органах и публично-властных образованиях по спорам, вытекающим из хозяйственной деятельности АО «Газпром теплоэнерго»
Начальная цена
8 776 356,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
74.90
74.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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