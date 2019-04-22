Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по восстановлению изношенного покрытия транспортных развязок на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск км 983+300, км 1000+269, км 1001+238, км 1074+600, Ростовская область (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907705653 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по восстановлению изношенного покрытия транспортных развязок на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск км 983+300, км 1000+269, км 1001+238, км 1074+600, Ростовская область (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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