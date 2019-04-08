Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к проекту договора). Расчет за поставленный по договору товар осуществляется Покупателем в течение 20 рабочих дней после принятия партии товара по качеству.