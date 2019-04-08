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Номер извещения
ГП939142
Уникальный номер закупки
79-03-19
Наименование закупки
приобретение рукавов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 10:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 343 270-10-00 доб. 22633
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
DZhivotkov@urbo.su
Ф.И.О. контактного лица
Животков Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение рукавов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 18:00 GMT +308.04.2019 18:0008.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939142Дата и время окончания срока приема заявок приобретение рукавовМосква
Подведение итогов не позднее
07.05.2019 18:0007.05.2019 18:0007.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939142Подведение итогов не позднее приобретение рукавовМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение рукавов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
22.19.30.136
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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