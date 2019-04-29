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    Главная / Торги / Модульное здание из двух блок-контейнеров, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Модульное здание из двух блок-контейнеров, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.04.2019 13:0029.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939151Дата и время окончания срока приема заявок Модульное здание из двух блок-контейнеровНижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939151

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Модульное здание из двух блок-контейнеров, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 11:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Тех.задание

    Существенные условия

    Проект договора с приложениями

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-03 доб. 103

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Evgeniy.Smirnov@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнов Евгений Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Модульное здание из двух блок-контейнеров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 13:00 GMT +329.04.2019 13:0029.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939151Дата и время окончания срока приема заявок Модульное здание из двух блок-контейнеровНижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    11.07.2019 13:0011.07.2019 13:0011.07.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939151Подведение итогов не позднее Модульное здание из двух блок-контейнеровНижнеилимский район

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    11.07.201911.07.2019 13:0011.07.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939151Подведение итогов не позднее Модульное здание из двух блок-контейнеровНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модульное здание из двух блок-контейнеров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    До склада Покупателя (Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    41.20.20.110

    Здания топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора с приложениями

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модульное здание из двух блок-контейнеров"

    Кол-во: 1

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