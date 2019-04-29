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Номер извещения
ГП939151
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Модульное здание из двух блок-контейнеров, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 11:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-03 доб. 103
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Evgeniy.Smirnov@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Евгений Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Модульное здание из двух блок-контейнеров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 13:00 GMT +329.04.2019 13:0029.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939151Дата и время окончания срока приема заявок Модульное здание из двух блок-контейнеровНижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
11.07.2019 13:0011.07.2019 13:0011.07.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939151Подведение итогов не позднее Модульное здание из двух блок-контейнеровНижнеилимский район
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модульное здание из двух блок-контейнеров
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
До склада Покупателя (Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
41.20.20.110
Документация лота
Кол-во: 1
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