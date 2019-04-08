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Номер извещения
31907705545
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплекта лицензионного программного обеспечения профессиональной системы проектирования Lab VIEW 2018 Pro.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-84-21
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
V.Evseev@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Евсеев Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта лицензионного программного обеспечения профессиональной системы проектирования Lab VIEW 2018 Pro
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 11:00 GMT +308.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907705545Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта лицензионного программного обеспечения профессиональной системы проектирования Lab VIEW 2018 Proг. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 11:0008.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907705545Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта лицензионного программного обеспечения профессиональной системы проектирования Lab VIEW 2018 Proг. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта лицензионного программного обеспечения профессиональной системы проектирования Lab VIEW 2018 Pro
Начальная цена
498 253,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
62.01.29.000
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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