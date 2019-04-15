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Номер извещения
31907706140
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый конкурс РКСМ-910 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки гипохлорита натрия марки А в 2019 году для нужд ООО "Березниковская водоснабжающая компания».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 11:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 974-32-32 доб. 1638
Факс
--
Адрес электронной почты
dibragimova@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ибрагимова Диляра Наримановна
Место рассмотрения предложений
Центральный
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Гипохлорит натрия, марка А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 12:00 GMT +315.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907706140Дата и время окончания срока приема заявок Гипохлорит натрия, марка А Центральный
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 12:00GMT +315.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907706140Дата и время вскрытия заявок Гипохлорит натрия, марка А Центральный
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.201922.04.2019 12:0022.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907706140Дата окончания срока рассмотрения заявок Гипохлорит натрия, марка А Центральный
Подведение итогов не позднее
22.05.2019 12:0022.05.2019 12:0022.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907706140Подведение итогов не позднее Гипохлорит натрия, марка А Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гипохлорит натрия, марка А
Начальная цена
770 497,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95
20.15.20.120
20.15.2
Документация лота
Кол-во: 1
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