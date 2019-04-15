открытый конкурс РКСМ-910 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки гипохлорита натрия марки А в 2019 году для нужд ООО "Березниковская водоснабжающая компания».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907706140 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый конкурс РКСМ-910 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки гипохлорита натрия марки А в 2019 году для нужд ООО "Березниковская водоснабжающая компания». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры КД

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ

Все закупки и тендеры АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ Юридический адрес 119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9 Почтовый адрес 115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3 Контактный телефон +7 495 974-32-32 доб. 1638 Факс -- Адрес электронной почты dibragimova@roscomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Ибрагимова Диляра Наримановна Место рассмотрения предложений Центральный Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Хлорид аммония; нитриты Ключевые слова:

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