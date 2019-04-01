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Номер извещения
ГП939283
Уникальный номер закупки
9
Наименование закупки
Щебень гравийный фр.5-20 М800-1000 F200, лещадность(макс.%) 20,марка истираемости:И-1, радиоакт.1класс, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1%; содержание глины в комках 0%; карьер Орешки, навал, ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 02.04.19 Поставка 03.04-08.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 16:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 498 626-55-10
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
elena.sadovnikova@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Садовникова Елена Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Щебень гравийный фр.5-20 М800-1000 F200, лещадность(макс.%) 20,марка истираемости:И-1, радиоакт.1класс, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1%; содержание глины в комках 0%; навал, карьер Орешки, ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 02.04.19 Поставка 03.04-08.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 12:00 GMT +301.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939283Дата и время окончания срока приема заявок Щебень гравийный фр.5-20 М800-1000 F200, лещадность(макс.%) 20,марка истираемости:И-1, радиоакт.1класс, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1%; содержание глины в комках 0%; навал, карьер Орешки, ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 02.04.19 Поставка 03.04-08.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 12:0001.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939283Дата и время вскрытия заявок Щебень гравийный фр.5-20 М800-1000 F200, лещадность(макс.%) 20,марка истираемости:И-1, радиоакт.1класс, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1%; содержание глины в комках 0%; навал, карьер Орешки, ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 02.04.19 Поставка 03.04-08.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00Домодедово
Подведение итогов не позднее
02.04.2019 09:0002.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939283Подведение итогов не позднее Щебень гравийный фр.5-20 М800-1000 F200, лещадность(макс.%) 20,марка истираемости:И-1, радиоакт.1класс, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1%; содержание глины в комках 0%; навал, карьер Орешки, ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 02.04.19 Поставка 03.04-08.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00Домодедово
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
02.04.201902.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939283Подведение итогов не позднее Щебень гравийный фр.5-20 М800-1000 F200, лещадность(макс.%) 20,марка истираемости:И-1, радиоакт.1класс, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1%; содержание глины в комках 0%; навал, карьер Орешки, ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 02.04.19 Поставка 03.04-08.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Щебень гравийный фр.5-20 М800-1000 F200, лещадность(макс.%) 20,марка истираемости:И-1, радиоакт.1класс, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1%; содержание глины в комках 0%; навал, карьер Орешки, ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 02.04.19 Поставка 03.04-08.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00
Начальная цена
1 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Домодедово, ул.Логистическая 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
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Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
14.21
08.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2000
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