Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка хозяйственного инвентаря

    Поставка хозяйственного инвентаря

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 17:3810.04.2019 17:38Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904008Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственного инвентаряМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904008

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственного инвентаря

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 08:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    ТКП

    Договор поставки

    Образец спецификации к договору поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4386

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.daminov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даминов Дамир Ильдарович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственного инвентаря

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.201917.04.2019 09:3017.04.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904008Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственного инвентаряМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственного инвентаря

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.299

    Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плата управления ULTRA MAX 220 V (24P848)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Модуль управления для сверлильного станка на магнитном основании МВА 50А арт. МЕ3068А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Комплект угольных щеток экструдера Weldy Booster EX 2 арт. 115.069 ( для дрели )"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Комплект угольных щеток экструдера Weldy Booster EX 2 арт. 125.810 ( для фена)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Ключ ступичный, размер 55 мм, УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Паста Медь № 3 (250гр); 160210 R"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Зачистной Флис (10 Штук); 160300 R"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Устройство для контроля качества проессовки фитингов, ду 14-32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Припой Медь П6 (100Г); 160220 R Rems"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Сода каустическая"

    Кол-во: 25

    "Позиция 11"

    "Приспособление для выпрессовки пальцев 73-3918200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Ключ баллонный 27*38 УРАЛ, ЗИЛ-131 4320-3901078"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Проволока омедненная для полуавтоматической сварки низкоуглеродистой и низколегированной стали (MIG/MAG) 0.8mm 5кг 79808D20W"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Клапан обратный ко-3К-11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Обратный клапан (пропан, ацетилен) КО-Г-20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Редуктор кислородный БКО-50М"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Редуктор пропановый Донмет БПО-5-4ДМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Рукав кислородный 9мм (40м) ГОСТ 9356"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Рукав пропан d=9мм (бухта 50м), Semperit blaсk"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Электропаяльник ЗУБР "мастер" с деревянной рукояткой и долговечным жалом, форма клин, 80вт 55405-80_z01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Разъемы неизолированные (автоклеммы) 0.75–2.5, 6.3х0.8 мм РП-М 2.5-7-0.8 (КВТ)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 22"

    "Разъемы неизолированные (автоклеммы) 0.75–2.5, 6.3х0.8 мм РП-П 2.5–7–0.8 (КВТ)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "Термоусаживаемая трубка 5мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Термоусаживаемая трубка 3мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Микрометр МК-75 SHAN 123740"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Микрометр МК-25 SHAN 123738"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Резьбомер Измерон Д 55"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Штангенциркуль 150мм ШЦ-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Штангенциркуль 200 мм, Topex"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Переносной светильник (переноска) ЛСУ-1 220"

    Кол-во: 7

    "Позиция 31"

    "Баллон газовый 400мл."

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Газовая горелка с пьезоподжигом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Круг латунный 30 мм ЛС59-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Круг латунный 45 мм ЛС59-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Круг латунный 65 мм ЛС59-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Круг латунный 110 мм ЛС59-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Латунная проволока 3мм ЛС59-1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 38"

    "Капролон стержень Ф 150 мм графит."

    Кол-во: 11

    "Позиция 39"

    "Капролон стержень Ф 100 мм графит."

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Капролон стержень Ф 90 мм графит."

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Капролон стержень Ф 80 мм графит."

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Капролон стержень Ф 70 мм графит."

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Капролон стержень Ф 63 мм графит."

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Капролон стержень Ф 60 мм графит."

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 45"

    "Капролон стержень Ф 50 мм графит."

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 46"

    "Капролон стержень Ф 45 мм графит."

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Капролон стержень Ф 42 мм графит."

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 48"

    "Капролон стержень Ф 40 мм графит."

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 49"

    "Капролон стержень Ф 30 мм графит."

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Капролон стержень Ф 25 мм графит."

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Капролон стержень Ф 20 мм графит."

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Паронит ГОСТ 481-80 ПОН-Б 2.0 мм (1,0x1,5 м)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Пластина резиновая МБС (МаслоБензоСтойкая) (Роcсия) 1.5 мм ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Пластина резиновая МБС (МаслоБензоСтойкая) (Роcсия) 2.0 мм ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Паронит маслобензостойкий ГОСТ 481-80 ПМБ 2.0 мм (1,0x1,5 м)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Паронит маслобензостойкий ГОСТ 481-80 ПМБ 1.0 мм (1,0x1,5 м)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Паронит маслобензостойкий ГОСТ 481-80 ПМБ 0.6 мм (1,0x1,5 м)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Паронит маслобензостойкий ГОСТ 481-80 ПМБ 0.5 мм (1,0x1,5 м)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Трос DIN3055 14 мм стальной оцинкованный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 60"

    "Аптечка для оказания первой помощи работникам (по приказу 169 Н)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Чайник TWK7603"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Ведро оцинкованное для непищевых продуктов 15 литров 39300-15/67592"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Фляга "Гранде" 50л с ручками С911"

    Кол-во: 14

    "Позиция 64"

    "Лом шестигранный 1500х30 мм KRAFTOOL 21809-150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Универсальный набор инструмента, 26 предметов, 1/2 DR, Sata 09502"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Гвоздодер 900 двутавровый усиленный GROSS 25239"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Кельма бетонщика КБ с деревянной усиленной ручкой 0821-2/86247"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "Черенок для лопат высший сорт 40х1200 мм 68425"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 69"

    "Лопата штыковая остроконечная рельсовая сталь без черенка 69985"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "Лопата совковая скругленная рельсовая сталь без черенка 69988/69824"

    Кол-во: 300

    "Позиция 71"

    "Клейкая лента упаковочная Attache прозрачная 48 мм x 132 м толщина 45 мкм (морозостойкая)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 72"

    "Термоусаживаемая трубка 4мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Пленка стрейч 500мм, 23мкм, 15,87 нетто"

    Кол-во: 200

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АК ОЗНА
    Попозиционная № ГП225535
    Слесарный инструмент
    Слесарный инструмент
    591487
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Полотовая закупка № 32211045537
    Поставка разгонщика фланцев для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
    Поставка разгонщика фланцев для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
    588077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Полотовая закупка
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    418 016
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АЛНАС
    Запрос предложений № ГП050363
    Открытый запрос предложений по поставке слесарно-монтажного инструмента по чертежам и ГОСТ для нужд ООО "АЛНАС" на 2020г.
    Открытый запрос предложений по поставке слесарно-монтажного инструмента по чертежам и ГОСТ для...
    325177
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.03.2020 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АЛНАС
    Запрос предложений № ГП026229
    Открытый запрос предложений по поставке инструмента NORGAU для нужд ООО "АЛНАС" на 2020г.
    Открытый запрос предложений по поставке инструмента NORGAU для нужд ООО "АЛНАС" на 2020г.
    319853
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.02.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    КОМПАНИЯ АЛЬФА
    Запрос предложений № ГП909964
    Слесарный инструмент и инструментальные тележки.
    Слесарный инструмент и инструментальные тележки.
    268195
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.09.2019 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП904137
    Люлька подвесная, домкрат, электроинструменты по заявке № 24777 АО «ГОК «Инаглинский»
    Люлька подвесная, домкрат, электроинструменты по заявке № 24777 АО «ГОК «Инаглинский»
    222374
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2019 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить