на право заключения договора на оказание юридических услуг по представлению и защите его законных интересов в судебных органах и публично-властных образованиях по спорам, вытекающим из хозяйственной деятельности АО «Газпром теплоэнерго»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП939137 Уникальный номер закупки 48_ГПТЭ/2019 Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на оказание юридических услуг по представлению и защите его законных интересов в судебных органах и публично-властных образованиях по спорам, вытекающим из хозяйственной деятельности АО «Газпром теплоэнерго» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос лучших условий Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

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