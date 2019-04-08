www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907705186
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставку запорно-пломбировочного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 10:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650070, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, 62-й Проезд, стр.12
Почтовый адрес
650070, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, 62-й Проезд, стр.12
Контактный телефон
+7 343 351-18-88 доб. 6435
Адрес электронной почты
knyazev.ayu@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Князев Александр Юрьевич
Место рассмотрения заявок
Кемерово
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка устройства ЗПУ в соответствии с ТЗ
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 05:00 GMT +308.04.2019 05:0008.04.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907705186Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устройства ЗПУ в соответствии с ТЗКемерово
Текущий статус
Процедура отменена
Предмет договора
Поставка устройства ЗПУ в соответствии с ТЗ
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.