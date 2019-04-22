www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП939133
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобильных шин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 10:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-02-98
Факс
+7 3412 91-01-95
Адрес электронной почты
koksharovkv@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кокшаров Кирилл Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автомобильные шины
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 14:00 GMT +322.04.2019 14:0022.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939133Дата и время окончания срока приема заявок Автомобильные шиныИжевск
Дата и время вскрытия заявок
22.04.2019 14:0022.04.2019 14:0022.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939133Дата и время вскрытия заявок Автомобильные шиныИжевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобильные шины
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
130 автомобильных шин
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖСТАЛЬ-АВТО
Все закупки и тендеры ИЖСТАЛЬ-АВТО
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
22.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 130
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.