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Номер извещения
ГП939135
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
0705/2019 Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос коммерческих условий
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 10:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-39-10
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушкланова Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 06:00 GMT +309.04.2019 06:0009.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939135Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственностиЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 06:0009.04.2019 06:0009.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939135Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственностиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
27.05.2019 10:0027.05.2019 10:0027.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939135Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственностиЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности
Начальная цена
2 718 326,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Частью II «Техническое задание и Описание поставляемой продукции» Документации о запросе.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1) ПАО «Аэропорт Кольцово» - 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников 6 2) АО «Международный аэропорт «Курумоч» 443901, Самарская область, г. Самара, аэропорт, 3) АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» - 603056, г. Нижний Новгород, аэропорт, 4) АО «Ростоваэроинвест» - 346713, Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, Аэропорт «Платов». 5) ООО «Уренгойаэроинвест» - 629329, ЯНАО, г. Новый Уренгой, аэропорт. 6) АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» 684000, Камчатский край, г. Елизово, аэропорт.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УК Аэропорты Регионов
Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов
Адрес местонахождения
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
65.12.21.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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