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    Главная / Торги / 0705/2019 Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности

    0705/2019 Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 06:0009.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939135Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственностиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939135

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0705/2019 Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос коммерческих условий

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 10:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 345-39-10

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бушкланова Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 06:00 GMT +309.04.2019 06:0009.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939135Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственностиЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 06:0009.04.2019 06:0009.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939135Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственностиЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2019 10:0027.05.2019 10:0027.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939135Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственностиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.201927.05.2019 10:0027.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939135Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственностиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности

    Начальная цена

    2 718 326,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Частью II «Техническое задание и Описание поставляемой продукции» Документации о запросе.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1) ПАО «Аэропорт Кольцово» - 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников 6 2) АО «Международный аэропорт «Курумоч» 443901, Самарская область, г. Самара, аэропорт, 3) АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» - 603056, г. Нижний Новгород, аэропорт, 4) АО «Ростоваэроинвест» - 346713, Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, Аэропорт «Платов». 5) ООО «Уренгойаэроинвест» - 629329, ЯНАО, г. Новый Уренгой, аэропорт. 6) АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» 684000, Камчатский край, г. Елизово, аэропорт.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью II «Техническое задание и Описание поставляемой продукции» Документации о запросе.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УК Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Адрес местонахождения

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Классификатор ОКПД2

    65.12.21.000

    Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОСАГО"

    Кол-во: 0

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