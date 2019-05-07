Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Лица которые необходимо указать в качестве контакта для переговоров по торгам на электронной площадке с покупателями имущества по лотам. Контакты: 1. Заместитель начальника управления реновации основных средств Холодкова Екатерина Вячеславовна Рабочий тел.: (812)429-08-02, доб.2961 Моб.тел.: 8-981-177-92-95 2. Главный специалист отдела реализации запасных частей Управления реновации основных средств Гизатуллин Марат Ринатович Рабочий тел.: (812)429-08-02, доб.2905 Моб. Тел.: 8-981-177-92-93Рассчитать логистику >