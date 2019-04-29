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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги движимого имущества (10 единиц), собственник Акционерное общество «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд».

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги движимого имущества (10 единиц), собственник Акционерное общество «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок балансировочный стенд KraftWell CB 958 B; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939144

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги движимого имущества (10 единиц), собственник Акционерное общество «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    станок

    Список лотов

    Лот 1

    Электроагрегат EB 13,5/400-SLE; г.в. 2009; инвентарный номер 00-000065, 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок электроагрегат EB 13,5/400-SLE; г.в. 2009; инвентарный номер 00-000065, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок электроагрегат EB 13,5/400-SLE; г.в. 2009; инвентарный номер 00-000065, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата и время проведения

    06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения электроагрегат EB 13,5/400-SLE; г.в. 2009; инвентарный номер 00-000065, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее электроагрегат EB 13,5/400-SLE; г.в. 2009; инвентарный номер 00-000065, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201906.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее электроагрегат EB 13,5/400-SLE; г.в. 2009; инвентарный номер 00-000065, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электроагрегат EB 13,5/400-SLE; г.в. 2009; инвентарный номер 00-000065, 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Начальная цена

    67 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    670,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Генератор бензиновый GVR 13500 TES; г.в. 2014; инвентарный номер 00-000067, 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок генератор бензиновый GVR 13500 TES; г.в. 2014; инвентарный номер 00-000067, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок генератор бензиновый GVR 13500 TES; г.в. 2014; инвентарный номер 00-000067, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата и время проведения

    06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения генератор бензиновый GVR 13500 TES; г.в. 2014; инвентарный номер 00-000067, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее генератор бензиновый GVR 13500 TES; г.в. 2014; инвентарный номер 00-000067, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201906.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее генератор бензиновый GVR 13500 TES; г.в. 2014; инвентарный номер 00-000067, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Генератор бензиновый GVR 13500 TES; г.в. 2014; инвентарный номер 00-000067, 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Начальная цена

    113 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 130,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Генератор ЕВ 13,5/400-SLE; г.в. 2011; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок генератор ЕВ 13,5/400-SLE; г.в. 2011; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок генератор ЕВ 13,5/400-SLE; г.в. 2011; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата и время проведения

    06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения генератор ЕВ 13,5/400-SLE; г.в. 2011; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее генератор ЕВ 13,5/400-SLE; г.в. 2011; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201906.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее генератор ЕВ 13,5/400-SLE; г.в. 2011; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Генератор ЕВ 13,5/400-SLE; г.в. 2011; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Начальная цена

    84 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    840,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Балансировочный стенд KraftWell CB 958 B; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок балансировочный стенд KraftWell CB 958 B; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок балансировочный стенд KraftWell CB 958 B; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата и время проведения

    06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения балансировочный стенд KraftWell CB 958 B; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее балансировочный стенд KraftWell CB 958 B; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201906.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее балансировочный стенд KraftWell CB 958 B; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Балансировочный стенд KraftWell CB 958 B; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Начальная цена

    44 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    440,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Шиномонтажный станок BRIGHT LC 810; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок шиномонтажный станок BRIGHT LC 810; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок шиномонтажный станок BRIGHT LC 810; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата и время проведения

    06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения шиномонтажный станок BRIGHT LC 810; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее шиномонтажный станок BRIGHT LC 810; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201906.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее шиномонтажный станок BRIGHT LC 810; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шиномонтажный станок BRIGHT LC 810; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    200,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Подъемник 2-х ст.3т ПГ-ЗИ; г.в. 2005; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок подъемник 2-х ст.3т ПГ-ЗИ; г.в. 2005; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок подъемник 2-х ст.3т ПГ-ЗИ; г.в. 2005; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата и время проведения

    06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения подъемник 2-х ст.3т ПГ-ЗИ; г.в. 2005; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее подъемник 2-х ст.3т ПГ-ЗИ; г.в. 2005; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201906.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее подъемник 2-х ст.3т ПГ-ЗИ; г.в. 2005; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подъемник 2-х ст.3т ПГ-ЗИ; г.в. 2005; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Начальная цена

    22 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    220,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Сварочный агрегат АДД-4004; г.в. 2010; инвентарный номер 00-000069,18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок сварочный агрегат АДД-4004; г.в. 2010; инвентарный номер 00-000069,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок сварочный агрегат АДД-4004; г.в. 2010; инвентарный номер 00-000069,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата и время проведения

    06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения сварочный агрегат АДД-4004; г.в. 2010; инвентарный номер 00-000069,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее сварочный агрегат АДД-4004; г.в. 2010; инвентарный номер 00-000069,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201906.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее сварочный агрегат АДД-4004; г.в. 2010; инвентарный номер 00-000069,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сварочный агрегат АДД-4004; г.в. 2010; инвентарный номер 00-000069,18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Начальная цена

    73 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    730,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    Устройство системы видеонаблюдения (15); г.в. 2010; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок устройство системы видеонаблюдения (15); г.в. 2010; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок устройство системы видеонаблюдения (15); г.в. 2010; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата и время проведения

    06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения устройство системы видеонаблюдения (15); г.в. 2010; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее устройство системы видеонаблюдения (15); г.в. 2010; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201906.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее устройство системы видеонаблюдения (15); г.в. 2010; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство системы видеонаблюдения (15); г.в. 2010; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Начальная цена

    40 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    400,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Газоанализатор ДАГ-510Г РНОиСТ; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000064,18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок газоанализатор ДАГ-510Г РНОиСТ; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000064,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок газоанализатор ДАГ-510Г РНОиСТ; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000064,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата и время проведения

    06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения газоанализатор ДАГ-510Г РНОиСТ; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000064,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее газоанализатор ДАГ-510Г РНОиСТ; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000064,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201906.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее газоанализатор ДАГ-510Г РНОиСТ; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000064,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Газоанализатор ДАГ-510Г РНОиСТ; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000064,18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Начальная цена

    112 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 120,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 10

    Дизельная электростанция АД-60С-Т400-1РП; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000066,18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок дизельная электростанция АД-60С-Т400-1РП; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000066,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок дизельная электростанция АД-60С-Т400-1РП; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000066,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Дата и время проведения

    06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения дизельная электростанция АД-60С-Т400-1РП; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000066,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее дизельная электростанция АД-60С-Т400-1РП; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000066,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201906.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее дизельная электростанция АД-60С-Т400-1РП; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000066,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дизельная электростанция АД-60С-Т400-1РП; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000066,18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань

    Начальная цена

    229 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 290,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

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