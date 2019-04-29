www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП939144
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги движимого имущества (10 единиц), собственник Акционерное общество «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электроагрегат EB 13,5/400-SLE; г.в. 2009; инвентарный номер 00-000065, 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок электроагрегат EB 13,5/400-SLE; г.в. 2009; инвентарный номер 00-000065, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок электроагрегат EB 13,5/400-SLE; г.в. 2009; инвентарный номер 00-000065, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата и время проведения
06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения электроагрегат EB 13,5/400-SLE; г.в. 2009; инвентарный номер 00-000065, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Подведение итогов не позднее
06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее электроагрегат EB 13,5/400-SLE; г.в. 2009; инвентарный номер 00-000065, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электроагрегат EB 13,5/400-SLE; г.в. 2009; инвентарный номер 00-000065, 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Начальная цена
67 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
670,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Генератор бензиновый GVR 13500 TES; г.в. 2014; инвентарный номер 00-000067, 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок генератор бензиновый GVR 13500 TES; г.в. 2014; инвентарный номер 00-000067, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок генератор бензиновый GVR 13500 TES; г.в. 2014; инвентарный номер 00-000067, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата и время проведения
06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения генератор бензиновый GVR 13500 TES; г.в. 2014; инвентарный номер 00-000067, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Подведение итогов не позднее
06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее генератор бензиновый GVR 13500 TES; г.в. 2014; инвентарный номер 00-000067, 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Генератор бензиновый GVR 13500 TES; г.в. 2014; инвентарный номер 00-000067, 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Начальная цена
113 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 130,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Генератор ЕВ 13,5/400-SLE; г.в. 2011; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок генератор ЕВ 13,5/400-SLE; г.в. 2011; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок генератор ЕВ 13,5/400-SLE; г.в. 2011; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата и время проведения
06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения генератор ЕВ 13,5/400-SLE; г.в. 2011; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Подведение итогов не позднее
06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее генератор ЕВ 13,5/400-SLE; г.в. 2011; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Генератор ЕВ 13,5/400-SLE; г.в. 2011; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Начальная цена
84 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
840,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Балансировочный стенд KraftWell CB 958 B; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок балансировочный стенд KraftWell CB 958 B; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок балансировочный стенд KraftWell CB 958 B; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата и время проведения
06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения балансировочный стенд KraftWell CB 958 B; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Подведение итогов не позднее
06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее балансировочный стенд KraftWell CB 958 B; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Балансировочный стенд KraftWell CB 958 B; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Начальная цена
44 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
440,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Шиномонтажный станок BRIGHT LC 810; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок шиномонтажный станок BRIGHT LC 810; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок шиномонтажный станок BRIGHT LC 810; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата и время проведения
06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения шиномонтажный станок BRIGHT LC 810; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Подведение итогов не позднее
06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее шиномонтажный станок BRIGHT LC 810; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шиномонтажный станок BRIGHT LC 810; г.в. 2014; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
200,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Подъемник 2-х ст.3т ПГ-ЗИ; г.в. 2005; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок подъемник 2-х ст.3т ПГ-ЗИ; г.в. 2005; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок подъемник 2-х ст.3т ПГ-ЗИ; г.в. 2005; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата и время проведения
06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения подъемник 2-х ст.3т ПГ-ЗИ; г.в. 2005; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Подведение итогов не позднее
06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее подъемник 2-х ст.3т ПГ-ЗИ; г.в. 2005; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подъемник 2-х ст.3т ПГ-ЗИ; г.в. 2005; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Начальная цена
22 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
220,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Сварочный агрегат АДД-4004; г.в. 2010; инвентарный номер 00-000069,18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок сварочный агрегат АДД-4004; г.в. 2010; инвентарный номер 00-000069,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок сварочный агрегат АДД-4004; г.в. 2010; инвентарный номер 00-000069,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата и время проведения
06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения сварочный агрегат АДД-4004; г.в. 2010; инвентарный номер 00-000069,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Подведение итогов не позднее
06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее сварочный агрегат АДД-4004; г.в. 2010; инвентарный номер 00-000069,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сварочный агрегат АДД-4004; г.в. 2010; инвентарный номер 00-000069,18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Начальная цена
73 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
730,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Устройство системы видеонаблюдения (15); г.в. 2010; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок устройство системы видеонаблюдения (15); г.в. 2010; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок устройство системы видеонаблюдения (15); г.в. 2010; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата и время проведения
06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения устройство системы видеонаблюдения (15); г.в. 2010; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Подведение итогов не позднее
06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее устройство системы видеонаблюдения (15); г.в. 2010; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство системы видеонаблюдения (15); г.в. 2010; инвентарный номер 18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Начальная цена
40 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
400,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Газоанализатор ДАГ-510Г РНОиСТ; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000064,18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок газоанализатор ДАГ-510Г РНОиСТ; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000064,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок газоанализатор ДАГ-510Г РНОиСТ; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000064,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата и время проведения
06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения газоанализатор ДАГ-510Г РНОиСТ; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000064,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Подведение итогов не позднее
06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее газоанализатор ДАГ-510Г РНОиСТ; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000064,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Газоанализатор ДАГ-510Г РНОиСТ; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000064,18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Начальная цена
112 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 120,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Дизельная электростанция АД-60С-Т400-1РП; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000066,18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 18:00 GMT +329.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939144Дата и время окончания срока приема заявок дизельная электростанция АД-60С-Т400-1РП; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000066,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939144Дата окончания срока рассмотрения заявок дизельная электростанция АД-60С-Т400-1РП; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000066,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Дата и время проведения
06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939144Дата и время проведения дизельная электростанция АД-60С-Т400-1РП; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000066,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Подведение итогов не позднее
06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939144Подведение итогов не позднее дизельная электростанция АД-60С-Т400-1РП; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000066,18.06.2018; адрес местонахождения г. СызраньМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дизельная электростанция АД-60С-Т400-1РП; г.в. 2013; инвентарный номер 00-000066,18.06.2018; адрес местонахождения г. Сызрань
Начальная цена
229 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 290,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.