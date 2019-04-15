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Номер извещения
31907705119
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по переоборудованию (модернизации) существующей шахтной электрической печи сопротивления типа Ш-70, замены футеровки и нагревательного контура, с установкой автоматической системы управления (АСУ) нагревом.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Почтовый адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Контактный телефон
+7 495 572-80-02
Факс
+7 495 573-83-47
Адрес электронной почты
tender@npofakel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глухов Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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Модернизация шахтной электрической печи сопротивления Ш-70
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 10:00 GMT +315.04.2019 10:0015.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907705119Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация шахтной электрической печи сопротивления Ш-70Химки
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 10:00GMT +315.04.2019 10:0015.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907705119Дата и время вскрытия заявок Модернизация шахтной электрической печи сопротивления Ш-70Химки
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.201924.04.2019 14:0024.04.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907705119Дата окончания срока рассмотрения заявок Модернизация шахтной электрической печи сопротивления Ш-70Химки
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907705119Подведение итогов не позднее Модернизация шахтной электрической печи сопротивления Ш-70Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация шахтной электрической печи сопротивления Ш-70
Начальная цена
5 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ (Приложение №1 к проекту договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141401, г. Химки, ул. Академика Грушина, 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МКБ Факел
Все закупки и тендеры АО МКБ Факел
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
28.21.13.111
28.21.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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