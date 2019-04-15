Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения работ: 6 месяцев с даты заключения договора. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами, производит оплату аванса в размере 30% от общей стоимости Договора, при условии предоставления обеспечения исполнения Договора (согласно статье 6 настоящего Договора) и соответствующего счета на оплату. Оставшаяся часть – 70% стоимости Договора перечисляются в течение 30-ти календарных дней со дня подписания Акта выполненных работ (по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору).