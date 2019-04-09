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Номер извещения
ГП939130
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка молока
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 10:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Nadezhda.Tonkonogova@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тонконогова Надежда Михайловна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка молока
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 09:00 GMT +309.04.2019 09:0009.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939130Дата и время окончания срока приема заявок Закупка молокаКолпино
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 09:0009.04.2019 09:0009.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939130Дата и время вскрытия заявок Закупка молокаКолпино
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 10:0030.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939130Подведение итогов не позднее Закупка молокаКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка молока
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Запрос предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Запрос предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
10.51.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60000
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