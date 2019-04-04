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    Главная / Торги / Поставка столового оборудования

    Поставка столового оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 15:1004.04.2019 15:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939162Дата и время окончания срока приема заявок Поставка столового оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939162

    Уникальный номер закупки

    1163/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка столового оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 11:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки.doc

    Техническое задание

    Форма КП

    Извещение

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1882

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    yu.lukyanova@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукьянова Юлия Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка столового оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 15:10 GMT +304.04.2019 15:1004.04.2019 15:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939162Дата и время окончания срока приема заявок Поставка столового оборудованияМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.04.2019 10:0011.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939162Подведение итогов не позднее Поставка столового оборудованияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939162Подведение итогов не позднее Поставка столового оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка столового оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    54 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская область, г Усть-Кут, ул Луговая дом 23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ---
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.93.17.290

    Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подтоварник 1000х500х300мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Дежа для тестомеса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Тестомес МТМ-65МПА 1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Стол производственный СРП 12/6 пристенный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Стол охлаждаемый POLAIR TM3-G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Стол островной СПОО 9/6э для сбора отходов (отверстие в центре)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Дозатор для жидкого мыла"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Стеллаж С-1200х400х2000/4 со сплошными полками"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Стеллаж СТР-414/600 с перфорированными полами крашен"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Кипятильник DK-WB-40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Сковорода электрическая СЭСМ-0,5ЛЧ опрокидывающаяся"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Машина холодильная моноблочная polaris MB216SF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Машина овощерезательно-протирочная ОМ-350М/220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Холодильник Polaris"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Прилавок-витрина холодильный Абат ПВВ-70км-С-НШ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Прилавок-мармит для вторых блюд АВАТ ЭМК-70КМ-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Прилавок-мармит для первых блюд АВАТ ПМЭС-70КМ-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Плита электрическая ЭП-6П ШЖ нерж серия 900"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Мясорубка ТМ-32М 220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Шкаф жарочный ШЖ-150-3с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Ларь морозильный FROSTOR F800S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Котел пищеварочный КПЭМ-100 ОР опрокидываемый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Зонт приточно-вытяжной пристенный 1000х600х350 тип 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Миксер Gastromix B20С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Подставка под пароконвектомат Luxstahl 1000х810х650мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Пароконвектомат PRIMAX EUE 910 HS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Водоумягчитель DVA 12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Ванна моечная ВМ 2/4 э двухсекционная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Ванна моечная ВМ 3/4 э трехсекционная"

    Кол-во: 1

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