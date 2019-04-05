на право заключения договора на поставку электрических бытовых приборов для номеров после капитального ремонта в «Гостиница «Славянка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907704999 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на поставку электрических бытовых приборов для номеров после капитального ремонта в «Гостиница «Славянка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация

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