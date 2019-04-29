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Номер извещения
ГП939129
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: комплекса имущества (одним лотом), принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго» в Тверской области в составе: - комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии, - комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 10:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): комплекса имущества (одним лотом), принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго» в Тверской области в составе: - комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии, - комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939129Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): комплекса имущества (одним лотом), принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго» в Тверской области в составе: - комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии, - комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939129Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): комплекса имущества (одним лотом), принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго» в Тверской области в составе: - комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии, - комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута. Москва
Дата и время проведения
06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939129Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): комплекса имущества (одним лотом), принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго» в Тверской области в составе: - комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии, - комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута. Москва
Подведение итогов не позднее
06.06.2019 18:0006.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939129Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): комплекса имущества (одним лотом), принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго» в Тверской области в составе: - комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии, - комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.06.201906.06.2019 18:0006.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939129Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): комплекса имущества (одним лотом), принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго» в Тверской области в составе: - комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии, - комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): комплекса имущества (одним лотом), принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго» в Тверской области в составе: - комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии, - комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута.
Начальная цена
933 504 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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