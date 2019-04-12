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Номер извещения
31907704869
Уникальный номер закупки
876
Наименование закупки
Реконструкция инженерных коммуникаций корпуса №4 (1 этап)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 09:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 8452 69-31-25
Факс
--
Адрес электронной почты
korpus170@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бут Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реконструкция инженерных коммуникаций корпуса №4 (I этап)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция инженерных коммуникаций корпуса №4 (I этап)
Начальная цена
2 001 376,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сведения указаны в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Сведения указаны в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
43.21.10
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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