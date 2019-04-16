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    Главная / Торги / Запасные части для трубоукладчиков KOMATSU D355

    Запасные части для трубоукладчиков KOMATSU D355

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.04.2019 10:3016.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939141Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для трубоукладчиков KOMATSU D355МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939141

    Уникальный номер закупки

    1164/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для трубоукладчиков KOMATSU D355

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 10:47

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Форма договора

    Извещение

    Форма КП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18 доб. 1966

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    s.garnov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарнов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для трубоукладчиков KOMATSU D355

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 17:0019.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939141Подведение итогов не позднее Запасные части для трубоукладчиков KOMATSU D355Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для трубоукладчиков KOMATSU D355

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Вологодская область, Бабаевский район, г. Бабаево ул. Ухтомского д.25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шайба пружинная"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Шайба"

    Кол-во: 64

    "Позиция 3"

    "Лента гусеничная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Ведущая звездочка"

    Кол-во: 18

    "Позиция 5"

    "Каток поддерживающий"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Гайка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Болт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Болт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Блок"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Крюк в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Гидроцилиндр в сборе противовеса правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Гидроцилиндр в сборе противовеса левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Блок шкивов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Блок шкива в сборе для верхней части"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Шланг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Фланец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Уплотнитель стекла кабины 196-911-2660"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Уплотнитель стекла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Стекло 196-911-2650"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Стекло боковое левое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Стартер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Сердцевина радиатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Ремкомплект гидроцилиндра противовеса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Палец стрелы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Генератор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Втулка стрелы"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Болт"

    Кол-во: 128

    "Позиция 29"

    "Башмак"

    Кол-во: 16

    "Позиция 30"

    "Кардан лебедки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Каток однобортный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Каток двубортный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "Гайка башмачная"

    Кол-во: 336

    "Позиция 34"

    "Гайка ведущей звездочки"

    Кол-во: 54

    "Позиция 35"

    "Болт"

    Кол-во: 54

    "Позиция 36"

    "Болт"

    Кол-во: 16

    "Позиция 37"

    "Болт опорного катка"

    Кол-во: 64

    "Позиция 38"

    "Болт"

    Кол-во: 336

    "Позиция 39"

    "Башмак гусеницы"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Гайка"

    Кол-во: 4

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