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Номер извещения
ГП939141
Уникальный номер закупки
1164/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Запасные части для трубоукладчиков KOMATSU D355
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 10:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18 доб. 1966
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
s.garnov@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарнов Сергей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Запасные части для трубоукладчиков KOMATSU D355
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части для трубоукладчиков KOMATSU D355
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Вологодская область, Бабаевский район, г. Бабаево ул. Ухтомского д.25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
28.92.61.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
Кол-во: 64
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 128
Кол-во: 16
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 336
Кол-во: 54
Кол-во: 54
Кол-во: 16
Кол-во: 64
Кол-во: 336
Кол-во: 6
Кол-во: 4
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