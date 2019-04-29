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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП939132
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Публичного предложения в электронной форме на продажу недвижимого имущества с объектами движимого имущества. Расположенного по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А. 13 лотов (10 квартир и 3 гаражных бокса). Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром нефтехим Салават» .
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение в электронной форме по продаже имущества
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 10:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939132Дата и время окончания срока приема заявок Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939132Дата окончания срока рассмотрения заявок Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества.Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939132Дата и время проведения Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества.Москва
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939132Подведение итогов не позднее Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества.
Начальная цена
4 862 320,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 862,32 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Трёхкомнатная квартира, общ. пл.130,2 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939132Дата и время окончания срока приема заявок Трёхкомнатная квартира, общ. пл.130,2 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939132Дата окончания срока рассмотрения заявок Трёхкомнатная квартира, общ. пл.130,2 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата и время проведения
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939132Дата и время проведения Трёхкомнатная квартира, общ. пл.130,2 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939132Подведение итогов не позднее Трёхкомнатная квартира, общ. пл.130,2 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трёхкомнатная квартира, общ. пл.130,2 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Начальная цена
6 560 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 560,90 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939132Дата и время окончания срока приема заявок Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939132Дата окончания срока рассмотрения заявок Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата и время проведения
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939132Дата и время проведения Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939132Подведение итогов не позднее Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Начальная цена
4 772 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 772,88 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Трёхкомнатная квартира, общ. пл.127,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939132Дата и время окончания срока приема заявок Трёхкомнатная квартира, общ. пл.127,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939132Дата окончания срока рассмотрения заявок Трёхкомнатная квартира, общ. пл.127,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата и время проведения
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939132Дата и время проведения Трёхкомнатная квартира, общ. пл.127,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939132Подведение итогов не позднее Трёхкомнатная квартира, общ. пл.127,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трёхкомнатная квартира, общ. пл.127,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Начальная цена
6 426 020,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 426,02 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939132Дата и время окончания срока приема заявок Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939132Дата окончания срока рассмотрения заявок Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата и время проведения
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939132Дата и время проведения Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939132Подведение итогов не позднее Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Начальная цена
4 732 960,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 732,96 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Трёхкомнатная квартира, общ. пл.128,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939132Дата и время окончания срока приема заявок Трёхкомнатная квартира, общ. пл.128,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939132Дата окончания срока рассмотрения заявок Трёхкомнатная квартира, общ. пл.128,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата и время проведения
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939132Дата и время проведения Трёхкомнатная квартира, общ. пл.128,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939132Подведение итогов не позднее Трёхкомнатная квартира, общ. пл.128,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трёхкомнатная квартира, общ. пл.128,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Начальная цена
6 502 340,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 502,34 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,3 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939132Дата и время окончания срока приема заявок Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,3 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939132Дата окончания срока рассмотрения заявок Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,3 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата и время проведения
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939132Дата и время проведения Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,3 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939132Подведение итогов не позднее Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,3 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Двухкомнатная квартира, общ. пл.86,3 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Начальная цена
4 768 940,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 768,94 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Трёхкомнатная квартира, общ. пл.129,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939132Дата и время окончания срока приема заявок Трёхкомнатная квартира, общ. пл.129,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939132Дата окончания срока рассмотрения заявок Трёхкомнатная квартира, общ. пл.129,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата и время проведения
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939132Дата и время проведения Трёхкомнатная квартира, общ. пл.129,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939132Подведение итогов не позднее Трёхкомнатная квартира, общ. пл.129,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трёхкомнатная квартира, общ. пл.129,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Начальная цена
6 527 540,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 527,54 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Двухкомнатная квартира, общ. пл.82,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939132Дата и время окончания срока приема заявок Двухкомнатная квартира, общ. пл.82,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939132Дата окончания срока рассмотрения заявок Двухкомнатная квартира, общ. пл.82,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата и время проведения
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939132Дата и время проведения Двухкомнатная квартира, общ. пл.82,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939132Подведение итогов не позднее Двухкомнатная квартира, общ. пл.82,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Двухкомнатная квартира, общ. пл.82,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Начальная цена
4 392 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 392,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Трёхкомнатная квартира, общ. пл.123,4 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939132Дата и время окончания срока приема заявок Трёхкомнатная квартира, общ. пл.123,4 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939132Дата окончания срока рассмотрения заявок Трёхкомнатная квартира, общ. пл.123,4 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Дата и время проведения
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939132Дата и время проведения Трёхкомнатная квартира, общ. пл.123,4 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939132Подведение итогов не позднее Трёхкомнатная квартира, общ. пл.123,4 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имуществаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трёхкомнатная квартира, общ. пл.123,4 кв. м, расположенная по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А, с объектами движимого имущества
Начальная цена
6 040 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 040,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Гаражный бокс №1, площадью 36,1 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939132Дата и время окончания срока приема заявок Гаражный бокс №1, площадью 36,1 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22АМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939132Дата окончания срока рассмотрения заявок Гаражный бокс №1, площадью 36,1 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22АМосква
Дата и время проведения
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939132Дата и время проведения Гаражный бокс №1, площадью 36,1 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22АМосква
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939132Подведение итогов не позднее Гаражный бокс №1, площадью 36,1 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22АМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гаражный бокс №1, площадью 36,1 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А
Начальная цена
1 080 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 080,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Гаражный бокс №2, площадью 35,9 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939132Дата и время окончания срока приема заявок Гаражный бокс №2, площадью 35,9 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22АМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939132Дата окончания срока рассмотрения заявок Гаражный бокс №2, площадью 35,9 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22АМосква
Дата и время проведения
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939132Дата и время проведения Гаражный бокс №2, площадью 35,9 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22АМосква
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939132Подведение итогов не позднее Гаражный бокс №2, площадью 35,9 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22АМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гаражный бокс №2, площадью 35,9 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А
Начальная цена
1 080 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 080,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Гаражный бокс №3, площадью 92,3 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939132Дата и время окончания срока приема заявок Гаражный бокс №3, площадью 92,3 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22АМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939132Дата окончания срока рассмотрения заявок Гаражный бокс №3, площадью 92,3 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22АМосква
Дата и время проведения
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939132Дата и время проведения Гаражный бокс №3, площадью 92,3 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22АМосква
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939132Подведение итогов не позднее Гаражный бокс №3, площадью 92,3 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22АМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гаражный бокс №3, площадью 92,3 кв.м, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Губкина 22А
Начальная цена
2 532 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 532,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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