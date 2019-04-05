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    Главная / Торги / закупка дорожных знаков

    закупка дорожных знаков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939139Дата и время окончания срока приема заявок поставка дорожных знаковТюменская областьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939139

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка дорожных знаков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 10:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложение № 1 образец

    приложение № 3 образец

    договор образец

    заявка

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-58-15

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    NShepeleva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шепелева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дорожных знаков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 13:00 GMT +305.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939139Дата и время окончания срока приема заявок поставка дорожных знаковТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 13:0005.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939139Дата и время вскрытия заявок поставка дорожных знаковТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    12.04.2019 10:0012.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939139Подведение итогов не позднее поставка дорожных знаковТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939139Подведение итогов не позднее поставка дорожных знаковТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дорожных знаков

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    46.90.10.000

    Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    заявка

    29.03.2019

    договор поставки

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аншлаг "Запрещается!" 1000х1000 (листовой металл, пленка, эмблемы)"

    Кол-во: 31

    "Позиция 2"

    "Знак (табличка) «200 метров» 300х150 (листовой металл, пленка, белый фон)"

    Кол-во: 23

    "Позиция 3"

    "Знак (табличка) «100 метров» 300х150 (листовой металл, пленка, белый фон)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Знак (табличка) «50 метров» 300х150 (листовой металл, пленка, белый фон)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 5"

    "Аншлаг "Прибрежная защитная полоса" 1000х500 (листовой металл, пленка, синий фон)"

    Кол-во: 29

    "Позиция 6"

    "Аншлаг "Водоохранная зона" 1000х500 (листовой металл, пленка, синий фон)"

    Кол-во: 29

    "Позиция 7"

    "Аншлаг "Берегите лес от пожара!" 1000х1000 (листовой металл, пленка)"

    Кол-во: 51

    "Позиция 8"

    "Знак пластиковый F04 Огнетушитель"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Знак "Ядовитые вещества" "МЕТАНОЛ""

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Знак комбинированный ZK545 Газоопасные работы. Проход и проезд запрещен! (600х450)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Знак пластиковый F04 Огнетушитель"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Знак "Огнетушитель" 200 х 200 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Знак "Ядовитые вещества" "МЕТАНОЛ""

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Знак комбинированный ZK545 Газоопасные работы. Проход и проезд запрещен! (600х450)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Щит информационный с указанием номера АГРС №311, №309"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Табличка "В работе" (металл, 300х150 мм)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Табличка "В резерве" (металл, 300х150 мм)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Знак "Осторожно. Газоопасные работы""

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Знак "Осторожно. Огневые работы""

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Знак "Ответственный за пожарную безопасность" 300х150 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Знак безопасности "Не включать. работают люди""

    Кол-во: 18

    "Позиция 22"

    "Знак "Взрывоопасно. Не курить.Не пользоваться открытым огнем""

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Знак безопасности "Не открывать! Работают люди" 100х200 мм пластиковый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Знак "Газоопасные работы" 300х300 мм, металл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Знак "Огнеопасно" пластик"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Знак "Огнетушитель", 200 х 200 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Знак "Осторожно Газ" металлический"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Знак Р02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Знак пластиковый Р06 Доступ посторонним запрещен"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Знак пластиковый Р18 Запрещается пользоваться мобильным телефоном или рацией"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Знак W26. "Осторожно горячая поверхность" металлический"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Стенд 1045*1050 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Знак на металле P-18 «Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией» 150мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Знак на металле F-11 «Звуковой оповещатель пожарной тревоги» 100х100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Знак безопасности "Не закрывать! Работают люди" 100х200 мм пластиковый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Знак "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики" Пластик"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Знак "Звуковой оповещатель пожарной тревоги" Пластик"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Знак "Осторожно. Газоопасные работы""

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Знак "Газоопасные работы" 300х300 мм, металл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Знак "Направляющая стрелка" черная 250х50 мм .пленка самоклеющаяся"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Знак "Осторожно. Газ""

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Знак "Пересечение трубопровода с дорогой" 710мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Знак безопасности "Не открывать! Работают люди" 100х200 мм пластиковый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Знак комбинированный ZK545 Газоопасные работы. Проход и проезд запрещен! (600х450)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Знак "Заземление" 10х10 см."

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Знак F04 Огнетушитель 20х20 см."

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Знак "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить" пластик 20х20 см."

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Знак Р12 Запрещается загромождать проходы (или складировать) 20х20 см."

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Знак "Пожарный кран" 200*200 мм пленка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Знак "Пожарная лестница" 20х20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Знак пластиковый F10 Кнопка включения систем пожарной автоматики 10х10 см."

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Знак пластиковый М02 Работать в защитной каске"

    Кол-во: 25

    "Позиция 53"

    "Знак пластиковый Работать в очках"

    Кол-во: 25

    "Позиция 54"

    "Знак пластиковый Работать в перчатках"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Знак пластиковый Работать в защитном щитке"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Знак пластиковый Работать в наушниках"

    Кол-во: 15

    "Позиция 57"

    "Знак пластиковый М15 Курить здесь 20х20 см."

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Комплект плакатов "Сварочные работы" - 3 листа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Плакат "Газовые баллоны, их хранение и перевозка""

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Плакат "Безопасность работ на металлообрабатывающих станках""

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Плакат "Электроинструмент""

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Плакат "Безопасность грузоподъемных работ""

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Плакат "Первая реанимационная и медицинская помощь""

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Плакат "Строповка и размещение грузов""

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Плакат " Техника безопасности при работе с ручным слесарным инструментом""

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Знак F10 "Место размещения телефона при пожаре" 200*200 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Знак E4 "Направление к эвакуационному выходу" 30*15 см"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Знак E02-01 "Направляющая стрелка" 20* 20см"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Знак E02-02 "Направляющая стрелка" 20* 20см"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Знак E14 "Направление к эвакуационному выходу по лестнице в низ" 20* 20см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Знак E15 "Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх" 20* 20см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Знак E16 "Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх" 20* 20см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Знак "Доступ посторонним запрещен" Пластик"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Знак E21"Пункт места сбора" Пластик"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Знак E22"Выход" Пластик"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Знак EС01"Аптечка первом медицинской помощи" клейкий"

    Кол-во: 25

    "Позиция 77"

    "Знак EС03 "Пункт приема гигиенических процедур""

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Плакат "Не включать. Работа на линии" Пластик"

    Кол-во: 216

    "Позиция 79"

    "Знак "Стой! Напряжение" 300х150 мм"

    Кол-во: 461

    "Позиция 80"

    "Плакат "Не включать. Работают люди" Пластик"

    Кол-во: 216

    "Позиция 81"

    "Знак "Заземление" 20х20 (1компл=80шт)"

    Кол-во: 121

    "Позиция 82"

    "Знак "Заземление" самоклеющийся 30 мм, круглый"

    Кол-во: 260

    "Позиция 83"

    "Знак по электробезопасности "Осторожно электрическое напряжение"80мм"

    Кол-во: 260

    "Позиция 84"

    "Знак по электробезопасности "Осторожно электрическое напряжение"100мм"

    Кол-во: 260

    "Позиция 85"

    "Знак на металле F-10 «Кнопка включения установок пожарной автоматики» 100х100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "Знак по электробезопасности "Осторожно электрическое напряжение" 150 мм"

    Кол-во: 130

    "Позиция 87"

    "Знак "Огнетушитель" 200 х 200 мм"

    Кол-во: 127

    "Позиция 88"

    "Знак "Ответственный за противопожарное состояние""

    Кол-во: 106

    "Позиция 89"

    "Знак безопасности "Не открывать! Работают люди" 100х200 мм пластиковый"

    Кол-во: 124

    "Позиция 90"

    "Знак "Работать здесь" Пластик"

    Кол-во: 78

    "Позиция 91"

    "Знак Указатель напряжения - 380В.пленка самоклеющаяся"

    Кол-во: 112

    "Позиция 92"

    "Знак "Ответственный за противопожарное состояние" 300х150 мм пластик"

    Кол-во: 15

    "Позиция 93"

    "Знак Указатель напряжения - 380В. (Самокл. табл. 14 шт) 040*080"

    Кол-во: 15

    "Позиция 94"

    "Лента оградительная с надписью "Опасная зона" (1шт=250м)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Комплект плакатов "Эксплуатация электроустановок до 1000 В" - (4листа=1компл=1шт)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Хомут для крепления аншлага к стойке, металл, Д 76 мм"

    Кол-во: 712

    "Позиция 97"

    "Стойка из металлической трубы, Д 76 мм, стенка 3-3,5 мм, длина 3 м"

    Кол-во: 356

    "Позиция 98"

    "Аншлаг "Строго запрещено!" 1000х600 (листовой металл, пленка, надписи)"

    Кол-во: 38

    "Позиция 99"

    "Знак "Огнетушитель" 200 х 200 мм"

    Кол-во: 15

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    1 074 000
    Лоты:
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    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    1 117 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Марий Эл республика
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