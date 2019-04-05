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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП939139
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка дорожных знаков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 10:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-58-15
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
NShepeleva@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шепелева Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дорожных знаков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 13:00 GMT +305.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939139Дата и время окончания срока приема заявок поставка дорожных знаковТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 13:0005.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939139Дата и время вскрытия заявок поставка дорожных знаковТюменская область
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 10:0012.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939139Подведение итогов не позднее поставка дорожных знаковТюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дорожных знаков
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
46.90.10.000
25.99.29.190
Документация лота
Кол-во: 31
Кол-во: 23
Кол-во: 4
Кол-во: 28
Кол-во: 29
Кол-во: 29
Кол-во: 51
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 18
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 4
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Кол-во: 4
Кол-во: 6
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Кол-во: 3
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Кол-во: 5
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Кол-во: 260
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Кол-во: 78
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Кол-во: 15
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Кол-во: 5
Кол-во: 712
Кол-во: 356
Кол-во: 38
Кол-во: 15
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