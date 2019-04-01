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    Главная / Торги / Щебень известняковый фр. 5 – 20 М600 F150; лещадность (макс.%): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс;содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93%): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс;содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %, навал ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 03.04.2019 Поставка 04.04-06.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00

    Щебень известняковый фр. 5 – 20 М600 F150; лещадность (макс.%): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс;содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93%): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс;содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %, навал ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 03.04.2019 Поставка 04.04-06.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939197Дата и время окончания срока приема заявок Щебень известняковый фр. 5 – 20 М600 F150; лещадность (макс.%): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс;содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93%): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %, навал ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 03.04.2019 Поставка 04.04-06.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939197

    Уникальный номер закупки

    7

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Щебень известняковый фр. 5 – 20 М600 F150; лещадность (макс.%): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс;содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93%): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс;содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %, навал ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 03.04.2019 Поставка 04.04-06.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 13:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос по документам

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 498 626-55-10

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    elena.sadovnikova@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Садовникова Елена Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    щебень, лом

    Список лотов

    Лот 1

    Щебень известняковый фр. 5 – 20 М600 F150; лещадность (макс.%): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс;содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93%): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %, навал ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 03.04.2019 Поставка 04.04-06.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939197Дата и время окончания срока приема заявок Щебень известняковый фр. 5 – 20 М600 F150; лещадность (макс.%): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс;содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93%): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %, навал ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 03.04.2019 Поставка 04.04-06.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 10:0001.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939197Дата и время вскрытия заявок Щебень известняковый фр. 5 – 20 М600 F150; лещадность (макс.%): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс;содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93%): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %, навал ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 03.04.2019 Поставка 04.04-06.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    02.04.2019 09:0002.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939197Подведение итогов не позднее Щебень известняковый фр. 5 – 20 М600 F150; лещадность (макс.%): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс;содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93%): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %, навал ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 03.04.2019 Поставка 04.04-06.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00Домодедово

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    02.04.201902.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939197Подведение итогов не позднее Щебень известняковый фр. 5 – 20 М600 F150; лещадность (макс.%): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс;содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93%): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %, навал ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 03.04.2019 Поставка 04.04-06.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Щебень известняковый фр. 5 – 20 М600 F150; лещадность (макс.%): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс;содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93%): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %, навал ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 03.04.2019 Поставка 04.04-06.04.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00

    Начальная цена

    1 260,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Домодедово, ул.Логистическая 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Договор
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    14.21.12.110

    Галька, гравий, щебень

    08.12.12.140

    Щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень известняковый фр. 5 – 20 М600 F150; лещадность (макс.%): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс;содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93%): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс;содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %, навал "

    Кол-во: 1000

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