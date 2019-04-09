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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП939116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка нержавеющего металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 09:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2470
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
a.daeva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Даева Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Нержавеющий металлопрокат
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 10:00 GMT +309.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939116Дата и время окончания срока приема заявок Нержавеющий металлопрокат Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 10:0009.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939116Дата и время вскрытия заявок Нержавеющий металлопрокат Балашиха
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 09:3031.05.2019 09:3031.05.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939116Подведение итогов не позднее Нержавеющий металлопрокат Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Нержавеющий металлопрокат
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, МО г. Балашиха пр-т Ленина д.67Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
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Документация лота
Кол-во: 12108
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