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    Главная / Торги / Продажа невостребованной запорно-регулирующей арматуры.

    Продажа невостребованной запорно-регулирующей арматуры.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939118Дата и время окончания срока приема заявок Продажа невостребованной запорно-регулирующей арматуры. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.СеверныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939118

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа невостребованной запорно-регулирующей арматуры.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 09:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ РУСВЬЕТПЕТРО
    Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО

    Юридический адрес

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Почтовый адрес

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Контактный телефон

    +7 495 748-66-01 доб. 6024

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    PKorotich@rvpetro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коротич Павел Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Северный

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа невостребованной запорно-регулирующей арматуры. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.04.2019 15:00 GMT +330.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939118Дата и время окончания срока приема заявок Продажа невостребованной запорно-регулирующей арматуры. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.Северный

    Дата и время вскрытия заявок

    30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939118Дата и время вскрытия заявок Продажа невостребованной запорно-регулирующей арматуры. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.Северный

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 23:5906.05.2019 23:5906.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939118Подведение итогов не позднее Продажа невостребованной запорно-регулирующей арматуры. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.Северный

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 23:5906.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939118Подведение итогов не позднее Продажа невостребованной запорно-регулирующей арматуры. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.Северный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа невостребованной запорно-регулирующей арматуры. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с перечнем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывоз со склада в г. Усинск (Республика Коми)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ РУСВЬЕТПЕТРО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЬЕТПЕТРО
    Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО

    Адрес местонахождения

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Классификатор ОКПД2

    29.13.13.112

    Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем из серого чугуна

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка 30лс41нж Ду50 Ру1,6МПа ХЛ1 с КОФ 13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Задвижка стальная, литая, клиновая, полнопроходная с выдвижным шпинделем с ручным управлением ЗКЛ2 80-16, ДУ80 РУ16, 30лс41нж1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Задвижка клиновая фланцевая из хладостойкой стали ЗКЛ2 150-250 УХЛ1 31нж577нж, диаметр условный 150 мм, условное давление 25 МПа, в комплекте с ответ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 31лс16нж из хладостойкой стали 20ГЛ, диаметр условный 100 мм, условное давление 10,0 МПа, ХЛ1 клас"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 100-160 УХЛ1 31нж45нж, климатическое исполнение УХЛ1, сталь 12Х18Н9ТЛ. Поставляется в комплекте с о"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Задвижка клиновая DN200 PN4,0 МПа с ручным управлением. Климатическое исполнение ХЛ1. Поставляется в комплекте с ответными фланцами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Задвижка клиновая фланцевая из хладостойкой стали, диаметр условный 150 мм, условное давление 1,6 МПа 30лс41нж ХЛ1 в комплекте с ответными фланцами из"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Задвижка 30лс41нж Ду80 Ру1,6МПа ХЛ1 с КОФ 13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Штуцер дискретный ШДР 9-65х21, с КОФ 13ХФА"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "Задвижка клиновая фланцевая из хладостойкой стали, диаметр условный 150 мм, условное давление 25 МПа, в комплекте с ответными фланцами из стали 12X1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Задвижка клиновая 30лс41нж Ду200 Ру1,6 МПа ХЛ1с КОФ 13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Задвижка 30лс15нж Ду80 Ру4,0МПа ХЛ1 с КОФ 13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Задвижка 30лс15нж Ду80 Ру4,0МПа ХЛ1 с КОФ 13ХФА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Штуцер дискретный с ответными фланцами из ШДР 9-65-21стали 20ФА класс К48, стандарт API"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Штуцер дискретный с ответными фланцами из ШДР 9-65-21 из ст. 09Г2С, СНП и креп. дет. из ст.40Х"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Задвижка клиновая, фланцевая, с электроприводом AUMA. с к-т ответных фланцев DN 50мм,PN 1.6МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Задвижка клиновая, с выдв. шпинд.фланцевая, с электроприводом AUMA. DN 100мм,PN4МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Задвижка клиновая фланцевая 30лс41нж ст 20Гл диаметр условный 100 мм., условное давление 1,6МПа."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ДУ150 Ру16 МПа ХЛ1 в комплекте с КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Задвижка клиновая литая ЗХЛ 2 50-16 ХЛ1 20ГЛ 30лс41нж1 с прикр .фл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Задвижка клиновая 31лс545нж ХЛ1 Ду200 Ру16 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Задвижка клиновая 30лс941 c выдвижным шпинделем, фланцевая,с электроприв. AUMA Dу 200 Pу1.6МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Задвижка клиновая 30лс915 c выдвижным шпинделем, фланцевая,с электроприв. AUMA Ду 100 Pу4,0Мпа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Задвижка клиновая DN 200 PN 1,6 МПа фланцевая с электроприводом AUMA. Рабочая среда: нефть, углеводородный газ. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Дроссель дискретный регулируемый дисковый ДДРД-65*21.03 ст. корп. 30ХМА, исп. ХЛ поставл. с КОФ, прокл. и крепежн. деталями"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Задвижка клиновая литая ЗХЛ 2 100-40 ХЛ1 20ГЛ 30лс41нж1 с прикр .фл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Задвижка клиновая 30с15нж, Ду150Ру16, климатическое исполнение ХЛ, с КОФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Задвижка 30лс15нж Ду-150 Ру-40 клим.исп.ХЛ1 сталь 20ГЛ, с КОФ ст. 09Г2С, прокладками и крепежем ст.40Х"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Предохранительный сбросной клапан с ЗИП ПСК-25П-В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Кран КШ.Ц.Ф.250/200.040.03 Ду250/200 Ру40 ХЛ с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Вентиль 15с22нж Ду25 Ру40 с ответными фланцами, спирально-навитыми прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Задвижка 30лс64нж Ду80 Ру25 ХЛ1 в комплекте с ответными фланцами, спирально-навитыми прокладками и крепежом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Задвижка клиновая 31лс545нж ХЛ1 Ду080 Ру25 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Клапан обратный фланцевый, 16нж48нж ХЛ1 из хладостойкой и коррозионностойкой стали, диаметр условный 15 мм, условное давление 16 МПа, в комплекте с о"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Клапан обратный поворотный DN80 PN 40 МПа,(КО 80.40.3332)в к-те с ответными фланцами из стали повышенной эксплуатац. надежности, кл. прочности не ниж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Клапан запорный фланцевый 15лс68нж-15 Ру 160 (КСА21160-15) с КОФ в к-те с ответными фланцами из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т по ГОСТ12821-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Задвижка клиновая 30лс941 DN50 PN1,6 МПа 30лс941нж-50 (ЗС 50.16.3331)с электроприв. SAEX 07.6/ACEXC 01/2(Fieldbus) и отв. фланцами из ст. повышенной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Кран шаровой Ду50 Ру1,6МПа с пневмоприводои ХЛ1 11лс61бнж ТУ 26-070-601-2001 в комп (с электроприводом)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Клапан шар фланцевый стальной ду25мм ру1,6МПа 11лс16нж ХЛ1 в комплекте"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Клапан двойной предохранительый запорный DMV-D 5080/11 DN-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Клапан запорный проходной,фланцевый с к-том ответных фланцев DN 25мм,PN 4МПа"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "Задвижка клиновая, фланцевая, с электроприводом AUMA. с к-т ответных фланцев DN 100мм,PN 1.6МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "КОП 80-16ХЛ1 19лс76нж с КОФ ст.09Г2С (клапан, 4,0 МПа)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Клапан запорный ХЛ ф/ф АРКОР 15лс68нж2 Ду 15 Ру63 исп.2-3 с КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокл."

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Клапан запорный ХЛ р/р АРКОР 15лс67бк Ду15 Ру160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Регулирующий клапан тип 3241 (0136-204-РСС-0036)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Клапан обратный поворотный КОП 100-160 УХЛ1, 19нж19нж, сталь 20ГЛ, климатическое исполнение ХЛ1, температура рабочей среды от -60С до +425С, С компл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Клапан обратный поворотный КОП 100-160 УХЛ1, 19нж19нж, сталь 12Х18Н9ТЛ, климатическое исполнение УХЛ1. С комплектом ответных фланцев, сталь 20ФА, креп"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Затвор обратный, фланцевый с к-том ответных фланцев DN 80мм, PN 1,6 МПа ст КО 80.16.3332"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Клапан обратный устьевой незамерзающий DN100 PN4,0 МПа исп.ХЛ t(-53)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Кран шаровой, DN250, PN 4,0 МПа в комплекте с отв. фланцами исп. ХЛ1, электроприводом AUMA SAEX 07/6/ACEXС 01.2/GS100/3 (208.1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Кран шаровой, DN200мм, PN 4 МПа ХЛ1 электроприводом AUMA SAEX 07/6/ACEX 01.2/GS100 3 (208.1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Задвижка муфтовая резьбовая ЗКС 50-160 PN 16.0 МПа, кл.исп. ХЛ1, 31лс77нж"

    Кол-во: 9

    "Позиция 54"

    "Задвижка клиновая 31лс45нж-20 муфтовая резьбовая Ду 20 Ру160 (КСА11160-20) с КОФ исп.ХЛ1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Задвижка кованная под приварку встык Ду50 Ру25МПа из ст. 12Х18Н9Тпо ГОСТ 15150-69 кл. А исп.ХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Задвижка Ду -50 Ру1,6 МПа с э/п AUMA SAEX 07.6/AUMATIK ACEXC01,2 с КОФ ст.13ХФА, кл. проч. не ниже К52, СНП и ккрепежем РС50.16.3331"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Клапан запорный 15нж68нж Ду20 Ру21 МПа ХЛ1 с КОФ 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Клапан обратный фланцевый 19лс76нж Dу150 Pу1.6 МПа исп. ХЛ1 ст.20ГЛ с КОФ из ст. 13ХФА, оцинк. крепеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Клапан 15лс68нж ХЛ1 из ст.20ГЛ, Ду-15мм; Ру-1,6МПа, с КОФ из ст.ХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Клапан регулирующий 15с945к1 Ду-20 ру-1,6МПа с ответными фланцами из хладостойкой стали исп.ХЛ1, прокладками и крепежем исп.ХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Задвижка клиновая 30лс15нж DN300 РN4,0 МПа с КОФ 13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Задвижка клиновая литая фланцевая 250-63 ХЛ1 30лс76нж1, сталь 20ГЛ.С КОф сталь 09Г2С, Рабочая среда-жидкая. Нормы герметичности затвора - класс А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Задвижка клиновая DN 20 PN 16,0 Мп Ас выдвижным шпинделем, муфтовая резьба, из стали 09Г2С с ручным управлением. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Кран шаровый фланцевый стальной в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежным изделием DN 40 ЗТ 1,6 Мпа. Климатическо исполнение ХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Задвижка клиновая 30лс915нж DN100 РN4,0 МПа ст.20ГЛ под электропривод SAEX 10.2/ACEXC 01.2 (Fieldbus). Климатическое исполнение ХЛ1. Поставляется с от"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Клапан обратный фланцевый, диаметр условный 150 мм, условное давление 4,0 МПа, в комплекте с ответными фланцами из хладостойкой стали повышенной экспл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Клапан обратный фланцевый, диаметр условный 80 мм, условное давление 4,0 МПа 19лс53нж ХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Клапан 15лс68нж-15 Ру160 (КСА 21160-15) запорный проходной, фланцевый, с ручным управлением, углеродистая сталь. Рабочая сред: нефть, раствор пенообра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Задвижка 31 лс45нж Ду20 Ру1,6 Мпа в к-те с ответными фланцами из стали 09Г2С, спир.нав. прокл. и креп"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Задвижка клиновая Ду400 Ру4,0 МПа ХЛ1 с отв. фланцами из стали повыш.экспл. 20ФА (акт разукомл.от 04.10.13)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Задвижка клиновая 30лс941 c выдвижным шпинделем, фланцевая,с электроприв. AUMA Dу 100 Pу1.6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Клапан обратный поворотный, 19лс76нж Dу100 Pу1.6 МПа исп. ХЛ1 ст.20ГЛ с КОФ из ст. 13ХФА, оцинк. крепеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Задвижка клиновая, фланцевая, 30лс941нж Ду 100 ,Pу 16 с электроприводом AUMA."

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Клапан КОП с КОФ 19лс53нж Ду150Ру40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Кран муфтовый шаровый 11 Б27п1 15 вода БАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Клапан (вентиль) стальной 15с52нж10 Ду25 Ру6,3 с КОФ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 77"

    "Скребковый кран DN100 PN4,0МПа с увеличенной шаровой пробкой байпасного типа RSD-PIG, ДУ-100мм, бар-40, строительная длина-660мм, Н-240мм, Вес-710кг,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Кран КШ.Ц.Ф.200.040.03 Ду200 Ру40 фл. ХЛ с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "СППК 25-100ХЛ1 17лс81нж (клапан 100-160)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Кран шаровый 11лс570п DN200 PN63 с ответн.фланцами ст. 09Г2С, спир.-навит. прокл. и креп. деталями из ст. 40Х"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Кран шаровой, фланцевый, (исполн. 1 по ГОСТ12815-80) из ст. с отв.фланц.по ГОСТ12821-80 DN200. РN1.6 (3 КЛ 200х1,6 МПа, ручная; 200х4,0 МПа приводн.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Кран шаровой фланцевый 11с32п Ду 200/150 Ру2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Кран шаровой фланцевый 11с32п Ду 20 Ру2,5 (4,0 МПа)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 84"

    "Клапан-отсекатель ХЛ ф/ф Ду100 Ру100 с КОФ ст.09Г2С, прокладки овальные на 10МПа."

    Кол-во: 57

    "Позиция 85"

    "Клапан-отсекатель фланцевый Ду100 Ру10,0 исп. ХЛ1 с КОФ ст.20 ФА кл. прочн. К48 по станд APIс СНП и"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Клапан регулирующий с электроприводом Ду100мм, Ру-6,3 Мпа, 25 ЛС948 нж М1(ЗКЛ 350 х1,6 с эл.привод. AUMA)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Клапан проходной муфтовый 15кч18п Ду25 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Клапан проходной муфтовый 15кч18п Ду15 Ру16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Клапан предохранительный КДС3 3000/350 УХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Клапан отсекатель Ду-100 Ру16,0 МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Клапан обратный 19лс38 нж фланцевый из коррозионностойкой стали Ду400 Ру1,6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Клапан обратный фланцевый КОП 100-160ХЛ1 19лс19нж с КОФ ст.09Г2С"

    Кол-во: 12

    "Позиция 93"

    "Клапан запорный проходной: РN=27 МПа, Ду=15 мм, исполнение А21В01С16Д00У05F11ХЛ1А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Клапан запорный 15нж22нж Ду100 Ру40 с КОФ ст.09Г2С (КОП 16 МПа)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Клапан (вентиль) стальной 15с52нж10 Ду15 Ру6,3 с КОФ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Клапан СППК 17лс 25 нж Ду-25 Ру-40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Затвор обратный фланцевый 19лс38нж Ду250 Ру40 с КОФ ст.09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Задвижка стальная ХЛ р/р АРКОР 31лс45нж Ду20 Ру100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Задвижка стальная фланцевая 30лс941нж DN 250, PN 1,6 МПа, с электроприводом «AUMA», из стали 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным приводом с к-т ответных фланцевDN40,PN4 (1,6 МПа)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ДУ150 Ру6.3Мпа с ручным приводом, ХЛ1 в комплекте с ответным"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Задвижка клиновая литая под электропривод ЗКЛП 600-40 ХЛ1, 30лс915нж1, сталь 20ГЛ, климатическое исполнение ХЛ1, температура рабочей среды от -60С до"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Задвижка клиновая Ду250 Ру4,0МПа с электроприводом.ХЛ1 с ответными фланцами из стали повыш. экспл.(1,6 МПа)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Задвижка клиновая 30лс41нж с выдвижным шпинделем, фланцевая с ручным управлениемДу 350, Ру1,6 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Задвижка клиновая Ду400 Ру4,0 МПа с электроприводом ХЛ1 с отв. фланцами из стали повыш.экспл. 20ФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Дроссель регулируемый прямоточный многопроходной ДРПМ 50Х63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Блок предохранительных клапанов СППК4-80-16 номер пружины 34"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Кран шаровой полнопроходной фланцевый DN300, PN1,6 МПа, 09Г2С, с КОФ, креп и прокл., кл. А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Кран шаровой НКШ С01 Ду25 Ру16, ст. LCB, с КОФ 09Г2С, прокл и креп."

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Кран шаровой НКШ С01 Ду150 Ру16, ст. LCB, с КОФ 09Г2С, прокл. и креп."

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Кран шаровой НКШ С01 Ду100 Ру63, материал LCB/LF2, с КОФ 09Г2С, прокл. и креп."

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Клапан запорно- регулирующий РУСТ410-3У DN80 РN 6,3, ст.20ГМЛ, кл. герм. А с КОФ 09Г2С, прокл. и креп."

    Кол-во: 3

    "Позиция 113"

    "Блок предохранительных клапанов БПК 17лс6нж в сост:СППК5Р100-16 Рнаст0,3МПа; ПУ10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Блок предохранительных клапанов БПК 17лс17нж в сост:СППК4Р80-16 Рнаст0,3МПа; ПУ8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Блок клапанов сильфонный БПКСР.Р.150-16-01 Рн0,4МПа, F=4417,9 мм2, коэф.расх.0,8 с КОФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Электропривод AUMA MATIC SARExC 10.1-F10 GS -80.3-F-12-N в компл. с перех. муфтой для клапана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Клапан пилотный электромагнитный взрывозащищенный СЕНС ПР DN 25 PN 40 1И-2 Кв I66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Затвор дисковый УХЛ 2 DN 200 PN 1.6 МПа с электроприводом серии NA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Кран шаровый запорный фланцевый КШТВГ УХЛ 2 DN 80 PN 4МПа с электроприводом серии NA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Кран запорный DN80 DUNGS KH 160080"

    Кол-во: 2

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