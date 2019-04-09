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Номер извещения
ГП939261
Уникальный номер закупки
6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»
Наименование закупки
№ 6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 15:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 984-72-69
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
t.gorbunova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Горбунова Таисия Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
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№ 6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 13:00 GMT +309.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939261Дата и время окончания срока приема заявок № 6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 13:0009.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939261Дата и время вскрытия заявок № 6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»Москва
Подведение итогов не позднее
24.06.2020 13:0024.06.2020 13:0024.06.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939261Подведение итогов не позднее № 6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ 6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со спецификацией. В случае авансирования на сумму от 1 500 000,00 руб. предоставление банковской гарантии ОБЯЗАТЕЛЬНО. Консультант по техническим вопросам Мазурик Иван Васильевич, тел. (495) 287-19-19, доб. 13-49
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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