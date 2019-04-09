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    Главная / Торги / № 6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»

    № 6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939261Дата и время окончания срока приема заявок № 6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939261

    Уникальный номер закупки

    6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    РД КНС-100 л

    Техническое описание КНС-100 л-с

    Адрес поставки

    Типовой договор поставки АП Соловки

    Форма о Согласии с договором

    Форма банковской гарантии

    Список документов направляемых участниками

    Спецификация лот 6185 (для заполнения)

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 984-72-69

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.gorbunova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Таисия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    № 6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 13:00 GMT +309.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939261Дата и время окончания срока приема заявок № 6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 13:0009.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939261Дата и время вскрытия заявок № 6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.06.2020 13:0024.06.2020 13:0024.06.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939261Подведение итогов не позднее № 6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.06.202024.06.2020 13:0024.06.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939261Подведение итогов не позднее № 6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 6185-45-Соловки-270319 (поставка КНС ливневых сточных вод) для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса Соловки»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со спецификацией. В случае авансирования на сумму от 1 500 000,00 руб. предоставление банковской гарантии ОБЯЗАТЕЛЬНО. Консультант по техническим вопросам Мазурик Иван Васильевич, тел. (495) 287-19-19, доб. 13-49

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки в течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии со спецификацией"

    Кол-во: 0

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    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
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