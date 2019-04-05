www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП904020
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Добавка противоморозная "МС Рапид 026"(Базовая ЭСН на УКПГ-3)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 09:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4138
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
i.gynku@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гынку Иван Иванович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Добавка противоморозная "МС Рапид 026"(Базовая ЭСН на УКПГ-3)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Добавка противоморозная "МС Рапид 026"(Базовая ЭСН на УКПГ-3)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
25 595,52 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется а/м транспортом, железнодорожным транспортом силами поставщика по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, станция Лена ВСЖД, код 927105.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Адрес местонахождения
634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22
634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8
24.66.47.142
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25595.52
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.