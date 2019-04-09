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Номер извещения
31907704656
Уникальный номер закупки
009-БУХ-03-2019
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для оказания услуг по замене фискального накопителя, техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники АО "Газпром газораспределение Рязанская область".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
Почтовый адрес
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
Контактный телефон
+7 4912 93-76-61
Факс
{}
Адрес электронной почты
okz@ryazanoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юханова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Рязань
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Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники АО «Газпром газораспределение Рязанская область»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники АО «Газпром газораспределение Рязанская область»
Начальная цена
34 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
95.11
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.201915.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907704656Подведение итогов не позднее Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районеРязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе
Начальная цена
365 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
95.11
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21
Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.201915.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907704656Подведение итогов не позднее Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе.Рязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе.
Начальная цена
348 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
95.11
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.201915.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907704656Подведение итогов не позднее Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Начальная цена
435 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
95.11
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.201915.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907704656Подведение итогов не позднее Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.
Начальная цена
539 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
95.11
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 31
Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.201915.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907704656Подведение итогов не позднее Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине.Рязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена фискального накопителя, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине.
Начальная цена
435 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
95.11
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
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