Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для оказания услуг по замене фискального накопителя, техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники АО "Газпром газораспределение Рязанская область".

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907704656 Уникальный номер закупки 009-БУХ-03-2019 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для оказания услуг по замене фискального накопителя, техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники АО "Газпром газораспределение Рязанская область". Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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