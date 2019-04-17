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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку комплектов заготовки барабанов ТИ 173-МТ-177-2013.

    Запрос предложений на поставку комплектов заготовки барабанов ТИ 173-МТ-177-2013.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.04.2019 13:0017.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939124Дата и время окончания срока приема заявок Комплекты заготовки барабанов ТИ 173-МТ-177-2013.БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939124

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку комплектов заготовки барабанов ТИ 173-МТ-177-2013.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 09:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изм.2

    Изм.1

    Изменения в извещении

    ТЗ

    Изм.3

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Док-я

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68493

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    yaroslav.rukin@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рукин Ярослав Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекты заготовки барабанов ТИ 173-МТ-177-2013.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 12:3031.05.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939124Подведение итогов не позднее Комплекты заготовки барабанов ТИ 173-МТ-177-2013.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекты заготовки барабанов ТИ 173-МТ-177-2013.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    02

    Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект заготовки барабанов деревянных 2400 мм. ТИ 173-МТ-177-2013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Комплект заготовки барабанов деревянных 2200 мм. ТИ 173-МТ-177-2013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Комплект заготовки барабанов деревянных 2000 мм. ТИ 173-МТ-177-2013"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Комплект заготовки барабанов деревянных 1800 мм. ТИ 173-МТ-177-2013"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "Комплект заготовки барабанов деревянных 1600 мм. ТИ 173-МТ-177-2013"

    Кол-во: 60

    "Позиция 6"

    "Комплект заготовки барабанов деревянных 1500 мм. ТИ 173-МТ-177-2013"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Комплект заготовки барабанов деревянных 1400 мм. С мет. вт. ТИ 173-МТ-177-2013"

    Кол-во: 150

    "Позиция 8"

    "Комплект заготовки барабанов деревянных 1300 мм. С мет. вт. ТИ 173-МТ-177-2013"

    Кол-во: 450

    "Позиция 9"

    "Комплект заготовки барабанов деревянных 1200 мм. ТИ 173-МТ-177-2013"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Комплект заготовки барабанов деревянных 1100 мм. ТИ 173-МТ-177-2013"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "Комплект заготовки барабанов деревянных 1000 мм. ТИ 173-МТ-177-2013"

    Кол-во: 450

    "Позиция 12"

    "Комплект заготовки барабанов деревянных 900 мм. ТИ 173-МТ-177-2013"

    Кол-во: 450

    "Позиция 13"

    "Комплект заготовки барабанов деревянных 800 мм. ТИ 173-МТ-177-2013"

    Кол-во: 100

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    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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