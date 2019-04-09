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Номер извещения
ГП939115
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку металлической упаковки для отгрузки экскаватора.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 09:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-41-32
Факс
Адрес электронной почты
Sergey.Ermishin@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Ермишин Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлической упаковки для отгрузки экскаватора.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 12:00 GMT +309.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939115Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлической упаковки для отгрузки экскаватора.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 12:0009.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939115Дата и время вскрытия заявок Поставка металлической упаковки для отгрузки экскаватора.Колпино
Подведение итогов не позднее
17.05.2019 12:0017.05.2019 12:0017.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939115Подведение итогов не позднее Поставка металлической упаковки для отгрузки экскаватора.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлической упаковки для отгрузки экскаватора.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложения № 1 к извещению.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.11.23.119
Документация лота
Кол-во: 0
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