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Номер извещения
31907704543
Уникальный номер закупки
ГП221366
Наименование закупки
Оказание услуг по защите объекта транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, осуществление пропускного и внутриобъектового режимов, пресечение преступлений и административных правонарушений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 09:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
Почтовый адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Контактный телефон
+7 989 197-27-83
Факс
+7 86148 5-86-29
Адрес электронной почты
SotnikA@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сотник Анна Игоревна
Место рассмотрения предложений
Темрюк
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Защита ОТИ от АНВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 13:00 GMT +312.04.2019 13:0012.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907704543Дата и время окончания срока приема заявок Защита ОТИ от АНВТемрюк
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 13:0012.04.2019 13:0012.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907704543Дата и время вскрытия заявок Защита ОТИ от АНВТемрюк
Подведение итогов не позднее
29.04.2019 16:3029.04.2019 16:3029.04.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907704543Подведение итогов не позднее Защита ОТИ от АНВТемрюк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Защита ОТИ от АНВ
Начальная цена
15 150 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно п. 1.6 и 1.7 Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт "Темрюк"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
80.10.12
80.10
Документация лота
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