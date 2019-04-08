Компания Акционерное общество «Тамбовские коммунальные системы» настоящим извещает Вас о проведении конкурса в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства для заключения договоров на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию электроустановок, электрооборудования и приборов КИПиА для нужд Акционерное общество «Тамбовские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907704692 Уникальный номер закупки ТКС-015-19 Номер закупки Наименование закупки Компания Акционерное общество «Тамбовские коммунальные системы» настоящим извещает Вас о проведении конкурса в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства для заключения договоров на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию электроустановок, электрооборудования и приборов КИПиА для нужд Акционерное общество «Тамбовские коммунальные системы». Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры закупочная документация

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