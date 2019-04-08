Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка в течение 2019 года партиями по заявке Заказчика в течение 3-х рабочих дней с момента оформления Заявки Заказчиком, оплата 100% - по факту поставки партии товара в течение 25 календарных дней с даты получения счета после подписания товарной накладной и др. сопров. документов в соответствии с Техническим заданием Приложение № 6.