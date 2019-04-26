Закупка на право заключения Договора на поставку фильтров для погрузчика Dieci Samson для нужд ООО "Эльгауголь"

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Контейнерные отправки (20т/40т футовые контейнеры) ВКЛЮЧИТЬ В СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ СВЕРХНОРМАТИВНОЕ КОНТЕЙНЕРОПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД ВЫГРУЗКОЙ НА ПУТЯХ НЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СРОКОМ НА 10 СУТОК: DDP, ст. Верхнезейск ДВ ЖД (код 913206): Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108. В особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак (груз для ООО «Эльгауголь»). Повагонные отправки: DDP, ст. Верхнезейск ДВ ЖД (код 913206): Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274. Отправка багажом: DDP, ст. Улак (Амурская область): Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Условия поставки: - ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток) и ООО «АЛК» (г.Благовещенск) (одно место отгрузки не должно превышать 100 кг и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг). Автодоставка, ЖД доставка (крытые вагоны): - ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск, контактное лицо Гензель Альфред Юрьевич, тел. 8-914-606-15-07) любой вес и объем. Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км, склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»Рассчитать логистику >