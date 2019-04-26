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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП939112
Уникальный номер закупки
2019-77
Наименование закупки
Закупка на право заключения Договора на поставку фильтров для погрузчика Dieci Samson для нужд ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная закупка
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 08:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 495 221-99-99 доб. 19660
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Anna.Gasymova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гасымова Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка на право заключения Договора на поставку фильтров для погрузчика Dieci Samson для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка на право заключения Договора на поставку фильтров для погрузчика Dieci Samson для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Контейнерные отправки (20т/40т футовые контейнеры) ВКЛЮЧИТЬ В СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ СВЕРХНОРМАТИВНОЕ КОНТЕЙНЕРОПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД ВЫГРУЗКОЙ НА ПУТЯХ НЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СРОКОМ НА 10 СУТОК: DDP, ст. Верхнезейск ДВ ЖД (код 913206): Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108. В особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак (груз для ООО «Эльгауголь»). Повагонные отправки: DDP, ст. Верхнезейск ДВ ЖД (код 913206): Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274. Отправка багажом: DDP, ст. Улак (Амурская область): Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Условия поставки: - ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток) и ООО «АЛК» (г.Благовещенск) (одно место отгрузки не должно превышать 100 кг и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг). Автодоставка, ЖД доставка (крытые вагоны): - ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск, контактное лицо Гензель Альфред Юрьевич, тел. 8-914-606-15-07) любой вес и объем. Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км, склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
29.24.13
28.29.13
22.19.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 18
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