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    Главная / Торги / Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен"

    Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 07:0015.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907703977Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен" ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907703977

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 08:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    127-19 аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Контактный телефон

    +7 343 358-00-37

    Факс

    +7 234 35-80321

    Адрес электронной почты

    udog@metro-ektb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карсаков Василий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Услуги в области медицины прочие

    Ключевые слова:

    исследования

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 07:00 GMT +315.04.2019 07:0015.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907703977Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен" Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.04.2019 07:0016.04.2019 07:0016.04.2019 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907703977Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен" Екатеринбург

    Дата и время проведения

    19.04.2019 07:0019.04.2019 07:0019.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907703977Дата и время проведения Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен" Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    22.04.2019 07:0022.04.2019 07:0022.04.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907703977Подведение итогов не позднее Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен" Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 07:0022.04.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907703977Подведение итогов не позднее Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен" Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен"

    Начальная цена

    180 772,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.110

    Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90

    Деятельность в области медицины прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лабораторные исследования сточных вод на ОКБ"

    Кол-во: 28

    "Позиция 2"

    "лабораторные исследования сточных вод на ТКБ"

    Кол-во: 28

    "Позиция 3"

    "лабораторные исследования сточных вод на колифаги"

    Кол-во: 28

    "Позиция 4"

    "лабораторные исследования сточных вод на возбудителей кишечных инфекций"

    Кол-во: 28

    "Позиция 5"

    "лабораторные исследования сточных вод на жизнеспособные яйца гельминтов"

    Кол-во: 9

    "Позиция 6"

    "лабораторные исследования сточных вод на ХПК"

    Кол-во: 120

    "Позиция 7"

    "лабораторные исследования сточных вод на БПК5"

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "лабораторные исследования сточных вод на БПК20"

    Кол-во: 44

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