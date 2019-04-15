www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907703977
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 08:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
Почтовый адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
Контактный телефон
+7 343 358-00-37
Факс
+7 234 35-80321
Адрес электронной почты
udog@metro-ektb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карсаков Василий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 07:00 GMT +315.04.2019 07:0015.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907703977Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен" Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.04.2019 07:0016.04.2019 07:0016.04.2019 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907703977Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен" Екатеринбург
Дата и время проведения
19.04.2019 07:0019.04.2019 07:0019.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907703977Дата и время проведения Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен" Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.04.2019 07:0022.04.2019 07:0022.04.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907703977Подведение итогов не позднее Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен" Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по лабораторным исследованиям по программе производственного контроля сточной и технической воды для нужд ЕМУП "Метрополитен"
Начальная цена
180 772,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
Адрес местонахождения
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
86.90.19.110
86.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 28
Кол-во: 28
Кол-во: 28
Кол-во: 28
Кол-во: 9
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 44
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.