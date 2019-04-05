Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5

    Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 14:0005.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939108Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5БелорецкПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939108

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 07:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ЗД ТМЦ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
    Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 3-03-15

    Факс

    +7 34792 3-03-15

    Адрес электронной почты

    plitvinov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвинов Павел Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 14:00 GMT +305.04.2019 14:0005.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939108Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5Белорецк

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 14:0005.04.2019 14:0005.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939108Дата и время вскрытия заявок Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5Белорецк

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 14:0030.04.2019 14:0030.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939108Подведение итогов не позднее Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5Белорецк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 14:0030.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939108Подведение итогов не позднее Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5Белорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Весь объем либо партиями по согласованию.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Башкортостан, 453502, г. Белорецк, территория ООО "Пугачевский карьер"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: 100 % оплата в течении 60 дней по факту комплектной поставки товара на склад Покупателя. Срок поставки: в течении 15 дней с момента подписания спецификации на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
    Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    32

    Изделия готовые прочие

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ось ролика 1080.35.07-1"

    Кол-во: 36

    "Позиция 2"

    "Ролик 1080.35.06"

    Кол-во: 36

    "Позиция 3"

    "Шестерня 1080.05.336"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Палец 1080.02.22"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Полумуфта редуктор хода 1080.28.30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Колесо зубчатое 1080.33.49-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Золотник 1001.14.136СБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Зуб ковша 1080.52.06"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Звено гусеничное 1080.34.01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Шестерня кремальерная 1080.05.306"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Втулка 1080.05.311"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Втулка 1080.33.41"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Винт 1080.04.04"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Вал боковой 1080.33.51-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Вал напорный 1080.005.379"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Шкив 1080.05.337"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Шестерня 1080.33.50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Шестерня 1080.05.372-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Упор рукояти 1080.04.11"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Клин 1277.05.317"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 14:00 GMT +305.04.2019 14:0005.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939108Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5Белорецк

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 14:0005.04.2019 14:0005.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939108Дата и время вскрытия заявок Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5Белорецк

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 14:0030.04.2019 14:0030.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939108Подведение итогов не позднее Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5Белорецк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 14:0030.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939108Подведение итогов не позднее Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5Белорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Весь объем либо партиями по согласованию.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Башкортостан, 453502, г. Белорецк, территория ООО "Пугачевский карьер"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: 100 % оплата в течении 60 дней по факту комплектной поставки товара на склад Покупателя. Срок поставки: в течении 15 дней с момента подписания спецификации на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
    Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    32

    Изделия готовые прочие

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    09

    Услуги в области добычи полезных ископаемых

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Распределитель РЭП-1-1-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Катушка золотника КМП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Привод ПРБА ручной внутренний для ЯКНО-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Трансформатор НТМИ-6"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО МЕЧЕЛ
    Попозиционная № ГП201835
    Выполнение работ по капитальному ремонту двигателей внутреннего сгорания Cummins для ПАО «Коршуновский ГОК» в 2022 году.
    Выполнение работ по капитальному ремонту двигателей внутреннего сгорания Cummins для ПАО...
    585754
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП225894
    Ремонт подъемного плунжера гидравлического цилиндра пресса ус.5000 т
    Ремонт подъемного плунжера гидравлического цилиндра пресса ус.5000 т
    592778
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ООО «ПрофХолод»
    Запрос предложений № ГП213875
    Выполнение работ по модернизации сети передачи данных предприятия
    Выполнение работ по модернизации сети передачи данных предприятия
    589647
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Малая закупка (Аэрофлот) № ГП104212
    Термовоздуходувка Steinel HG - 5000 E
    Термовоздуходувка Steinel HG - 5000 E
    466812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Малая закупка (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.04.2021 10:00(GMT+03:00)
    305 732
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ОМЗ-Спецсталь
    Запрос предложений № ГП023900
    Замена верхнего освещения копрового цеха №36 на светодиодное с использованием энергосервисного контракта.
    Замена верхнего освещения копрового цеха №36 на светодиодное с использованием энергосервисного...
    412499
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЕНИГЮН
    Запрос предложений № ГП103960
    Изготовление, поставка, проведение заводских испытаний модульной установки подготовки воды хозяйственно-питьевого водоснабжения (технологическое оборудование)
    Изготовление, поставка, проведение заводских испытаний модульной установки подготовки воды...
    454951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.03.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    ЕНИГЮН
    Запрос предложений № ГП103844
    Изготовление, поставка, проведение заводских испытаний модульной установки очистки производственно-дождевых стоков
    Изготовление, поставка, проведение заводских испытаний модульной установки очистки...
    454646
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.03.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ОМЗ-Спецсталь
    Запрос предложений № ГП113526
    Реконструкция верхнего освещения и периметрового освещения цехов №15 и 20 с использованием энергосервисного контракта
    Реконструкция верхнего освещения и периметрового освещения цехов №15 и 20 с использованием...
    436671
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.02.2021 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить