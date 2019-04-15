Организация медицинского пункта по адресу г. Новосибирск, ул. Планетная, д.32

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок оказания услуг: с 01.08.2019 г. по 01.08.2020 г. Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет, ежемесячно 100 % оплата по фактически оказанным услугам в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Заказчиком счета на оплату, на основании подписанного акта сдачи-приема оказанных услуг.