Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора. Поставка должна быть произведена единовременно, в случае частичной отгрузки требуется письменное согласие Покупателя. Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД), денежными средствами на расчетный счет поставщика.