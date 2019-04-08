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Номер извещения
31907703690
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение садового трактора Cub Cadet LT1 NR92 (или эквивалент)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 07:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лестева Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение садового трактора Cub Cadet LT1 NR92 (или эквивалент)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 08:00 GMT +308.04.2019 08:0008.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907703690Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение садового трактора Cub Cadet LT1 NR92 (или эквивалент)Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 08:0008.04.2019 08:0008.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907703690Дата и время вскрытия заявок Приобретение садового трактора Cub Cadet LT1 NR92 (или эквивалент)Новосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение садового трактора Cub Cadet LT1 NR92 (или эквивалент)
Начальная цена
198 130,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
28.30.40
28.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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