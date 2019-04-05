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Номер извещения
ГП939109
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка шарнирных подшипников для ПАО "Южный Кузбасс" с фиксацией цены за единицу товара на 2019г. Поставка осуществляется на основании ежемесячных заявок.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 08:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-24-20
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
medvedevgs@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Медведев Григорий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Закупка шарнирных подшипников для ПАО "Южный Кузбасс" с фиксацией цены за единицу товара на 2019г. Поставка осуществляется на основании ежемесячных заявок.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 12:00 GMT +305.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939109Дата и время окончания срока приема заявок Закупка шарнирных подшипников для ПАО "Южный Кузбасс" с фиксацией цены за единицу товара на 2019г. Поставка осуществляется на основании ежемесячных заявок.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
31.07.2019 12:0031.07.2019 12:0031.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939109Подведение итогов не позднее Закупка шарнирных подшипников для ПАО "Южный Кузбасс" с фиксацией цены за единицу товара на 2019г. Поставка осуществляется на основании ежемесячных заявок.Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201931.07.2019 12:0031.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939109Подведение итогов не позднее Закупка шарнирных подшипников для ПАО "Южный Кузбасс" с фиксацией цены за единицу товара на 2019г. Поставка осуществляется на основании ежемесячных заявок.Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка шарнирных подшипников для ПАО "Южный Кузбасс" с фиксацией цены за единицу товара на 2019г. Поставка осуществляется на основании ежемесячных заявок.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запроса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
28
Документация лота
Кол-во: 23
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 40
Кол-во: 120
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 150
Кол-во: 5
Кол-во: 25
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